Macri se despegó de Javier Milei, apoyó a Patricia Bullrich y busca votos en una provincia clave

Mauricio Macri, expresidente de la Nación, está de recorrida por Córdoba para hacerle campaña a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y despegarse del fantasma de Javier Milei. Durante su estadía, el ingeniero habló sobre la situación crítica del país, la hiperinflación que puede llegar a ocurrir y la necesidad de que Bullrich gane para salir de esta situación.

Luego de sus críticas por no estar "presente" en la campaña electoral, Macri fue a una provincia en donde se siente cómodo y que por el 2015 le fue de gran ayuda para llegar al sillón de Rivadavia. En diálogo con Cadena 3 explicó que "el cambio es complejo, la Argentina es compleja, la realidad de la política argentina, de los intereses, de la fuerza, del estatus quo, de las fuerzas mafiosas que hay en la Argentina la tienen trabada y no la dejan crecer" y afirmó que Bullrich es la candidata que tiene "coraje y equilibrio" para salir adelante.

También fue consultado por su relación con Javier Milei, el candidato libertario que hace un tiempo le ofreció a Macri ser parte de su gobierno si llegaba a ser presidente. La convocatoria no fue muy bien vista dentro de Juntos por el Cambio, que se comenzaba a exasperar por sentir que el exmandatario no apoyaba firmemente a Bullrich ni tampoco criticaba profundamente a al libertario.

"Milei es una expresión nueva en la política argentina con ideas liberales, pero que se superponen en muchos casos con las que yo he defendido durante toda mi carrera", explicó. Agregó también que no le suma al líder de La Libertad Avanza tener una relación con Sergio Massa ya que el actual ministro de Economía "representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás, la mentira, el engaño, irresponsabilidad y ocultamiento".

Es así como, luego de idas y vueltas, Macri finalmente determinó que Milei no tiene gobernabilidad, y que si realmente quiere "proponerse como algo nuevo" no puede sentarse con Luis Barrionuevo- dirigente sindical gastronómico- y "fantasear un trabajo conjunto" con alguien que tiene responsabilidad de hace décadas de lo que pasa en el país. También no dejó pasar la oportunidad para criticar la decisión del economista de apoyar y votar a favor de eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría: "Apoyar una baja de impuestos, que es un mamarracho electoral que va a acercar a la argentina a la hiperinflación, es un acto de irresponsabilidad", sentenció Macri.

Macri salió a darle todo su apoyo a Bullrich de cara a octubre.

¿Qué opinó Macri sobre las elecciones PASO?

Al ser consultado por los resultados de las PASO, en donde Milei salió sorpresivamente como el ganador en las urnas y Bullrich sacó 17 puntos- sin contar los votos que sacó Horacio Rodríguez Larreta- Macri dijo que "el voto final es el que vale" y que "lo importante de las PASO fue el no a la continuidad de ideas populistas". También apuntó contra este sector representado por el oficialismo y Sergio Massa y expresó que niegan "la cultura del trabajo, del mérito", destruyen el valor de la palabra y quieren "atacar la iniciativa privada y que todo pase por el Estado". Para no salirse de foco, aclaró que "por suerte los cordobeses nunca compramos esto" pero que el resto del país sí se había prendido a esas prácticas que "nos llevaron a esta decadencia de 20 años".

"Yo creo que la que lleva el cambio del éxito es Bullrich", aclaró el expresidente, ahora sin pelos en la lengua y orgulloso de su recorrida por distintas partes de la provincia de Córdoba, en donde reparte folletos y se saca fotos con sus "fans". "Todos queremos una Argentina con estado, no más aplastante, que se pueda producir, crecer, no seguir inventando ñoquis a costa de la inflación", prosiguió el ingeniero.

También volvió sobre la diferencia que tiene Juntos por el Cambio, a diferencia de La Libertad Avanza, la gobernabilidad: "Queda claro por los números que hay un vehículo para cambiar la realidad y gobernar con una cultura de poder sana", explicó Macri además de sumar que hoy en día, a diferencia de su mandato, Juntos por el Cambio tiene más gente en el Congreso y gobernadores electos en más de 10 provincias, que le permitirán a Bullrich, si llega a la presidencia, tener más "peso" y quizás "respeto" a nivel país.

Para cerrar, el expresidente dijo que en Córdoba "empezó el cambio, ustedes me hicieron presidente, hubo muchas cosas que había que cambiar, pero no había esa convicción de cambio", aludiendo que hoy sí está presente ese sentimiento.

Macri ya pasó por Villa Allende, Jesús María y Carlos Paz. Estará presente también en Córdoba Capital, Oncativo y Villa Maria, ciudades productivas del centro del país que tienen peso y que Juntos por el Cambio quiere obtener su confianza para ganar la carrera electoral de octubre.