La lapidaria chicana de Patricia Bullrich contra Sergio Massa por el precio del asado

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sigue con su campaña de cara a las elecciones generales de octubre y este domingo arremetió contra el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, con una picante chicana sobre el enorme aumento de la carne durante la presidencia de Alberto Fernández.

"¿Qué pasó con el asado, ministro de Economía Sergio Massa?", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una imagen en la que se señala que 1 kilo de asado costaba $290 en 2019 y que ahora cuesta $2590.

No fue el único mensaje de Bullrich criticando al Gobierno. La candidata de Juntos por el Cambio también aprovechó para recordar "las barbaridades que el kirchnerismo hizo durante la pandemia".

Patricia Bullrich comparó el precio de un kilo de asado en 2019 con el actual

"EL PEOR KIRCHNERISMO. Mientras recorremos la Argentina, nosotros no nos olvidamos de las barbaridades del kirchnerismo durante la pandemia. Acá en Olavarría dejaron vencer vacunas porque el intendente no era de ellos. ¿Cómo no vamos a luchar para que se vayan? #EsAhora. Y es para siempre", escribió Bullrich en Twitter.

La candidata de Juntos por el Cambio se encuentra recorriendo el país en una trafic a la que han apodado la "Patoneta" y con la que pretende meterse en el balotaje tras las elecciones generales de octubre.