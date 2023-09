Presupuesto 2024: la clave de la negociación en Diputados

El Presupuesto 2024 llegó al Congreso de la Nación en medio de una acelerada agenda del oficialismo por mostrar actividad y aprobar determinados proyectos clave para la campaña de Unión por la Patria. El lunes habrá dictamen para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el martes sesión por este tema y el miércoles una reunión de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, con los jefes de bloque de la oposición para definir el cronograma del presupuesto.

Si bien es posible que en las próximas semanas comiencen las reuniones informativas en la comisión que preside Carlos Heller, en Diputados dan por hecho que al recinto llegará después de la elección general del 22 de octubre, donde esté más claro el panorama para el próximo Gobierno.

Por otro lado, tendrá nuevamente un lugar protagónico en el debate legislativo la planilla de gastos tributarios, también conocida como "la separata". En esas hojas estará detallada una serie de exenciones impositivas a distintos sectores que, en caso de modificarse, podrían ajustar la brecha fiscal. Uno de ellos, según trascendió, tendría que ver con el pago de Ganancias de los altos mandos del Poder Judicial, el pago de Bienes Personales por el inmueble rural y el pago mínimo de las empresas que están radicadas en el exterior pero obtienen ganancias en la Argentina.

En medio de todo esto, Juntos por el Cambio insiste con que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mande primero al Congreso una ampliación del presupuesto del año en curso. “Hay más del 60% de la inflación presupuestada”, señaló el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo.

El titular del bloque PRO apuntó contra el ministro de Economía. Crédito: Télam

Por otro lado, plantearon la duda de un posible acuerdo entre Javier Milei, que pidió que no se envíe el Presupuesto 2024 hasta que se defina el próximo Gobierno, y Sergio Massa. Sin embargo, el oficialismo desoyó la carta que envió el libetario y avanzó con la formalidad de mandar el presupuesto.

“Estudiaron no cumplir con la ley por pedido de Milei, es rara esta relación con un bloque de dos diputados que no garantiza ni el quórum, ni la primera minoría”, sostuvo Ritondo e insistió: “Massa no quiere mostrar los números que no dan, la economía que no cierra y la inflación que hay”.

El oficialismo deberá negociar con los bloques provinciales

El bloque del Frente de Todos no tiene una mayoría propia que le garantice aprobar el presupuesto sin negociar. La bancada que preside Germán Martínez tiene 118 diputados. Estos son 11 menos de los que se necesita para llegar al quórum de 129 diputados y doce menos de los necesarios para llegar a la mayoría absoluta que le garantice los votos necesarios para aprobar, ya que Moreau no vota salvo que haya que desempatar.

En este sentido, dan por descontado que no tendrán el apoyo de los 117 de Juntos por el Cambio, ni los cuatro del Frente de Izquierda, ni los tres de La Libertad Avanza. Esto da un rechazo asegurado de 124 diputados. Los votos los irá a buscar a los bloque provinciales que sueles acordar con los gobiernos a cambio de programas de desarrollo para sus territorios. El ministro de Economía deberá negociar con los bloques provinciales. Crédito: Prensa Massa

El reclamo histórico del cordobesismo, que tiene su correlato en la Cámara baja en el bloque Córdoba Federal, tiene que ver con los subsidios al transporte. Ignacio García Aresca es el vocero de este sector en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero la negociación la lleva siempre el gobernador y candidato a presidente Juan Schiaretti con el ministro de Economía. Algo parecido le va a ocurrir a Rolando “El Rolo” Figueroa, que gobernará Neuquén y espera que el Presupuesto 2024 incluya fondos para su provincia.

Sin embargo, todo esto posiblemente se dé después del 22 de octubre, con la elección general a presidente ya consumada. Y las negociaciones políticas, con un resultado definido pueden, cambiar de interlocutores. También puede ser distinto el escenario político si el debate en el recinto se dilata para después del 10 de diciembre cuando asuman los nuevos diputados.

El interbloque Provincias Unidas, que integran dos diputados de Juntos Somos Ríos Negro (Luis Di Giacomo y Agustín Domingo) y dos del Frente de la Concordia Misionero (Carlos Fernández y Diego Sartori) reclaman que distintos impuestos nacional como el de Cheques sean coparticipables. Los misioneros también suele negociar con la renovación de una zona franca para manejar el comercio provincial con los países limítrofes de la provincia, Paraguay y Brasil.