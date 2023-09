El león de Javier Milei en Mendoza habla por primera vez

El león está parado, moviendo lentamente sus voluminosos brazos, en una de las esquinas de la plaza de Godoy Cruz, frente al municipio. Está claro, no pasa desapercibido. Como respuesta a su presencia, recibe algunos gritos de aliento desde los autos- como viva la libertad, carajo, parafraseando al libertario Javier Milei- y además, simpatizantes se acercan a sacarse una selfie. Accede sin más. También hay personas que fruncen el ceño cuando lo ven, signo evidente de que no les gusta o el muñeco o el candidato presidencial. El león no da entrevistas a los medios, pero hace una excepción con MDZ. Su silencio mediático se debe a que el león no es un solo león sino que son varias personas que se ponen el traje, en su mayoría varones, de hecho pueden ser varios en la misma jornada porque se van reemplazando. No se cobra por ser “león”, son simpatizantes de la Libertad Avanza de Mendoza, que para vestirse como tal, deben hacerlo de manera gratuita y creer en las ideas de Milei como condición. En estos días, el león acompaña la candidatura a intendente de Godoy Cruz de Marcos Sanchez, un exconcejal demócrata que sigue a Milei desde sus comienzos.

MDZ habló en primer lugar con el león y respondió acerca de sus vivencias con la gente que pasa por la calle y de lo que piensa sobre la política. Luego, este diario conversó con sus ideólogos.

-¿Qué recepción tenés en la gente?

- La recepción general es de alegría, emoción. Nosotros somos un grupo de jóvenes y entendemos que los jóvenes somos lo que vamos a hacer el cambio y eso es lo que nos impulsa a nosotros a salir adelante, a tratar de comernos la calle, de que la gente entienda que pueda haber un cambio verdadero. Algo diferente y no siempre lo mismo. Acá en Godoy Cruz entendemos que Marcos es la solución y que se tiene que terminar la forma de gobernar que hay en el departamento que muchos conocemos y eso es lo que nos impulsa a salir adelante y hacer estas locuras.

-¿Qué te dicen las personas que te ven?

- En general somos de ir a hacer muchas actividades, como en el Parque Benegas. La aceptación de la gente es genial porque le transmitimos alegría, el no siempre lo mismo. Le transmitimos alegría a la gente y nos responden de la misma forma.

-¿Y qué te piden?

- El león se va a terminar recibiendo de psicólogo porque escucha mucho a la gente. Nos piden un cambio, nos dan fuerza para que sigamos. Eso es lo más lindo de todo esto y lo que nos dan más impulso a seguir.

-¿Vos le repartís un folleto o te sacás una foto?

- Lo principal es sacarle una sonrisa. Después es presentarnos como grupo y presentar al candidato. Lo fundamental es transmitirle la alegría a la gente y que puede haber un cambio. La foto siempre se la quieren sacar.

-¿La gente te saluda desde los autos?

- La gente está cansada de un país dormido, de un Godoy Cruz diferente. Hemos estado recorriendo los barrios, la gente nos transmite sus necesidades.

-¿Qué te dicen de Milei?

-Como la imagen que estás viendo. La imagen de un león, de una persona con garra y con fuerza para salir adelante. Es lo que queremos hacer en Godoy Cruz. El león entregando folletos Foto Santiago Tagua

- ¿Los niños y las niñas interactúan con vos?

- Nos reconocen mucho y tratamos de interactuar de una manera cognitiva con ellos. Darle un abrazo. Ellos son el futuro. Nosotros los jóvenes pensamos que meterse a un cuarto oscuro es muy importante para decidir sobre nuestro futuro.

- ¿Te ha pasado que hay gente que te haya tratado mal?

- Acá en Godoy Cruz hasta los mismos empleados municipales nos sacan fotos, nos piden fotos, nos dan palabras de aliento y nos dicen que todo esto puede cambiar. A nivel nacional también. Así que chochísimo con esto.

- ¿Es cómodo el traje de león?

-Un poco caluroso. Es como estar en un sauna o algo parecido.

- Hay muchos leones, muchos simpatizantes hacen de león

- Acá en Godoy Cruz somos un grupito que se llama Jóvenes en acción. Acá al lado mío está Lucho que es uno de los integrantes y entendemos que lo hacemos de manera espontáneo.

-¿No cobrás por ser león?

- No, no. Esto es un sentimiento, una pasión. Nos gusta hacer lo que hacemos.

-¿Tienen un cronograma para ver cuándo le toca a cada uno?

-Mirá la mayoría todos trabajamos, somos independientes, pero generalmente nos vamos organizando entre cuatro o cinco. Selfie con el león Foto Santiago Tagua

Cómo surgió la idea del léon y a quién acompaña en Mendoza

Luis Giachino es uno de los ideólogos del “león”, el muñeco con que hace campaña de la a Libertad Avanza (compuesto por el Partido Demócrata y el partido Libertario) en Mendoza y también los candidatos de la Unión Mendocina que simpatizan con Milei como es el caso de Marcos Sánchez en Godoy Cruz. “El equipo de entre doce, trece personas, donde se empezó a trabajar con la idea, que nos decían que Milei estaba bajando en las encuestas. Entonces nos juntamos para poder revertir esto. Se pusieron tres condiciones básicas. La primera condición que ninguno estaba en búsqueda de algo personal. No había en ningún caso búsqueda de candidaturas ni de nada. Segundo punto, que fuera sin cobrar. Ninguno de nosotros ni tampoco quienes hicieran de león. Y el tercer punto es que comulguemos con las ideas de Javier Milei, con las ideas de la libertad. Tiramos varias ideas, algunos les convencía la idea de un muñeco que hiciera de león, otros no tanto, pero funcionó”, contó Giachino en diálogo con MDZ.

El dirigente libertario ya había visto un león – no fue confeccionado para la ocasión- y fue por él. ¿De dónde lo sacó? Es secreto, y no lo cuenta. “Es un león lindo, algunos no lo son”, asegura. Y lo probaron por primera vez antes de las primarias nacionales de agosto en el departamento de Maipú: funcionó exitosamente. “ La vieja política reacciona con las mismas herramientas de antes. Entonces vamos a ver que no hay un solo cartel de Javier Milei en la calle ni tiramos papeles debajo de la puerta”, continuó Giachino. “Y estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta”, advirtió. El equipo de Godoy Cruz junto al león Foto: Santiago Tagua