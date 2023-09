Cómo se construye gobernabilidad a partir del 10 de diciembre

En el mundo político siguen las intrigas y las especulaciones sobre cómo va a ser el escenario futuro luego de las elecciones presidenciales. La mayoría de las fuentes consultadas creen que no va a ser nada sencillo construir gobernabilidad a partir del 10 de diciembre. La mirada está puesta en la conformación del nuevo Congreso y especialmente en la Cámara de Diputados.

Voceros del establishment del peronismo creen que Sergio Massa tiene una bala de plata si logra dejar a Patricia Bullrich en tercer lugar. “Si Sergio se mete en el ballotage puede crecer mucho más tomando la estrategia de Emanuel Macron contra Marine Le Pen”, comenta un operador cercano al kirchnerismo. Aunque por las dudas ya se preparan para un escenario donde Unión por la Patria deba abandonar la Casa Rosada.

Rápidamente varios dirigentes sindicales salieron en “auxilio del vencedor” en las PASO. No sólo Luis Barrionuevo y Gerardo Martinez coquetean con Javier Milei, también se anotan varios jefes de los gremios enrolados en el sector de los Gordos y los Independientes. Dicen que no es oportunismo, sino más bien coherencia con sus bases. Los delegados de muchas organizaciones gremiales le vienen transmitiendo a sus conducciones que cada vez notan más crecimiento del libertario entre los trabajadores. “Hasta los empleados públicos lo votan a Milei, pese a que dice que va a ajustar al sector público. No se puede creer”, cuenta un referente del sindicalismo.









Pero en la política y en el círculo rojo piensan más en la futura actividad del Congreso. “Se viene un gobierno parlamentario y los que manejen las cámaras van a tener más poder que de costumbre”, suele repetir José Luis Manzano, uno de los empresarios con más contactos políticos. Otros analizan el entorno de dos probables vicepresidentes. Victoria Villarruel y Luis Petri pueden llegar a desembarcar en el despacho que hoy ocupa Cristina Fernández de Kirchner.

La pelea por el Senado se pone atractiva ya que lo más probable es que el bloque de UxP se aleje de la mayoría y quede como primera minoría. De todas formas, se especula con una escisión en esa bancada donde solo quedarían los leales a la vicepresidenta. Podría conformarse un nuevo bloque con legisladores que dependen de los gobernadores del PJ.

Un párrafo aparte para Luis Naidenoff, el senador de la UCR con mayor peso político. Si en Formosa no se modifica el resultado de las PASO podría quedarse sin su banca. Cuando la mayoría de las fuentes parlamentarias le auguraban un futuro con mayor gravitación en el Senado, a Naidenoff lo pasó por encima el tsunami de La Libertad Avanza y quedó en tercer lugar. También la tiene complicada el candidato a diputado Ricardo Buryaile, quien suena como uno de los probables sucesores de Mario Negri al frente del bloque radical. El cordobés dejó ese cuerpo después de varias décadas, al igual que Graciela Caamaño. Dos figuras de mucho protagonismo y rosca que no serán fácilmente reemplazables.

Por eso pican en punta para adquirir mayor influencia Cristian Ritondo y Miguel Pichetto. El actual presidente del bloque del PRO es el candidato natural para presidir la Cámara si gana Bullrich los comicios presidenciales. Pero también tiene chances de ocupar ese cargo si llegara Milei a la Casa Rodada. Es una de las figuras con mayor consenso entre peronistas y libertarios. Tiene buena relación con el líder de LLA. Pichetto, por su parte, aspira también a ese cargo para armar la pata peronista de una eventual administración del economista, según ha comentado en un algunos encuentros privados.