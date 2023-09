Mauricio Macri vuelve y define su postura entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Mauricio Macri vuelve al país y no tardará en dar definiciones más claras sobre su postura de cara a las elecciones del 22 de octubre, después de las diferentes interpretaciones que dejaron sus últimas intervenciones. Esta noche dará una entrevista televisiva y se espera que de un apoyo más contundente a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y tome distancia de la figura de Javier Milei, a quien había elogiado post PASO.

El expresidente de la Argentina volvió hoy a la mañana de un viaje por Europa, que, según allegados, estuvo marcado por la agenda de FIFA y cuestiones personales. Esta noche reaparecerá en una entrevista en TN, para apoyar explícitamente la fórmula de Juntos por el Cambio y despegarse de una vez por todas del "fantasma" de Milei.

Es un hecho, la campaña electoral está encendida y los candidatos buscan mejorar sus estrategias. Patricia Bullrich consiguió ayer en Santa Fe, tras el triunfo de Maximiliano Pullaro, una foto de unidad del bloque de JxC, en donde se encontraron Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Luis Petri, entre otros dirigentes de la coalición.

Pero el enigma y ausente de esa fotografía fue Mauricio Macri. El exmandatario se mantuvo distante de la campaña que realiza el bloque que lo llevó a la presidencia, aunque Bullrich tampoco sabe si eso le conviene o no. Si la candidata acepta que el expresidente tenga un rol importante corre el riesgo de quedar como un títere, pero si no aparece en la campaña hay posibilidades de que se crea que Macri se acercó "de más" a la figura de Milei. En los últimos días, Bullrich dejó entrever su molestia por el tema: "No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri”.

Además, el rumor de que "Macri juega para Milei", comenzó cuando el dirigente del PRO no criticó fuertemente al libertario, mientras que este expresó en distintos medios que lo quería en su futuro gobierno si ganaba las elecciones presidenciales.

Macri estuvo el 13 de agosto en el búnker de JxC pero no dio muchas más apariciones.

Por su parte, Macri dice que está para lo que la campaña de JxC le pida, es por ello que se espera que esta noche en el canal de cable resuelva el problema de su poca participación política, salga a apoyar a la fórmula del "ala dura" de JxC, critique de forma severa a Milei y explique lo atroz que sería que el economista llegue a ganar la presidencia.

Se estima que Macri podría jugar un rol de "ganador de votos" en distritos como Córdoba y Mendoza, que en su momento estuvieron firmes en las urnas para que llegue al sillón de Rivadavia en 2015, pero que en las PASO de este año se cansaron de la interna de JxC y decidieron votar las medidas que promete Milei. Desde el entorno de Macri dejan algo claro: el dirigente quiere que gane Bullrich y que "el kirchnerismo salga tercero".

No es la primera vez que el exmandatario viaja al exterior durante la campaña electoral, ya que antes de las PASO viajó a Europa y luego participó del mundial de Bridge en Marruecos, mientras en su país la interna del partido al que pertenece sacaba chispas por ver quién ganaba las primarias del 13 de agosto, que terminaron dándole el triunfo (aunque no en primer lugar) a Patricia Bullrich.

La ilusión de JxC por conseguir el apoyo completo de Macri se suma al "esperanzador" tuit de ayer por la noche en donde el exmandatario felicitó el triunfo de Pullaro en Santa Fe, elección clave para la coalición de cara a las generales de octubre.