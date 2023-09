Qué hacer con Mauricio Macri, el dilema que atormenta a Juntos por el Cambio

Sumar o no sumar a Mauricio Macri a la campaña de Juntos por el Cambio. Esa es la cuestión. Un dilema que atormenta a Patricia Bullrich de cara a las elecciones generales de octubre luego de las ambiguas señales que el expresidente le envió a Javier Milei tras consagrarse el candidato más votado en las primarias.

Mauricio Macri regresará el lunes al país procedente de España. Antes de irse se reunió en privado con Patricia Bullrich. "Yo voy a estar donde vos me necesites, voy a hacer lo que me digas para que podamos ganar", fue la promesa gaseosa del jefe político del PRO. ¿Suma o resta la aparición de Mauricio Macri para Juntos por el Cambio? Es una pregunta que aún no logran responder luego del apoyo explícito de Macri a Javier Milei como "parte del cambio".

En el equipo de campaña de Patricia Bullrich evalúan a puertas cerradas que el expresidente sumergió aún más a Javier Milei en la pecera de votantes de Juntos por el Cambio. Milei le devolvió la gentileza al asegurar que sumaría a Mauricio Macri a un eventual gobierno de La Libertad Avanza, al tiempo que fulminó a Patricia Bullrich al definirla como una candidata de "segunda marca".

A la delicada misión de reconstruir el armado interno con el sector de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, ahora en Juntos por el Cambio, deberán definir qué hacer con Mauricio Macri. Demasiado fuego amigo para una coalición política que quedó descolocada con el primer puesto que obtuvo Javier Milei en las PASO y las posteriores muestras públicas de coincidencias entre La Libertad Avanza y Macri.

A esa incomodidad, frente a Macri y Milei, se agrega otro dilema para Juntos por el Cambio: Sergio Massa. En las usinas políticas del macrismo comienzan a dejar trascender un nuevo axioma político de campaña: cuánto peor le vaya a Massa en materia económica, más probable es que Javier Milei gane en primera vuelta. En el PRO temen que una espiralización de la crisis empujada por los nuevos índices de inflación potenciados por la devaluación, generen una fuga de votos hacia La Libertad Avanza, que dejen fuera de carrera no sólo a Massa sino también a Bullrich.

Ante este dilema, Patricia Bullrich adelantó algo de la nueva estrategia esta semana en una entrevista en TN. "Nosotros hemos estado siempre presos de qué iba a hacer Macri y no tenemos que estar más presos. Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y lograr que Mauricio se acomode como él crea", afirmó. Casi una confesión de que no sabe qué hacer con Macri quien antes de viajar a España se ofreció para jugar dónde la candidata presidencial lo disponga.

En ese contexto, la "misión" que le asignarían a Macri en Juntos por el Cambio para este tramo de campaña sería ir a buscar votos al interior del país. En especial a Córdoba y a Santa Fe, donde La Libertad Avanza creció con base en el electorado de la principal coalición opositora.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio presentó además ayer a su equipo de campaña y aseguró que se trata de "una nueva selección" del frente opositor de cara a las elecciones del 22 de octubre, por lo que no está presente el exmandatario Mauricio Macri.

"Es una nueva selección con gente nueva. Una nueva generación de Juntos por el Cambio bien intensa, de gente joven que fue legitimada socialmente. Muchos jóvenes que han ganado intendencias en el país van a ser parte de esa selección. Algunos veteranos hay, pero Mauricio Macri no va a estar entre los once titulares", aseguró la exministra de Seguridad.