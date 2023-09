Cómo conviven demócratas y peronistas en La Unión Mendocina

La Unión Mendocina es el frente que se creó en abril para competir en las elecciones provinciales bajo el ala de Omar De Marchi, quien se postula como candidato a gobernador. En un principio, el espacio reunió a un núcleo de partidos y agrupaciones para encarar las PASO. Con el correr del tiempo, se fue agrandando la lista de fuerzas políticas y el peronismo comenzó a cobrar protagonismo puertas adentro. De Marchi cuenta con el apoyo de el intendente de Lavalle, Roberto Righi -hoy distanciado del justicialismo-, el exsubsecretario de Trabajo Ariel Pringles y el exministro de Transporte local Diego Martínez Palau. Además, el exintendente de San Martín Jorge Omar Giménez compite en las filas de LUM para volver a ocupar el cargo que supo tener durante 16 años en la comuna del Este.

Aunque, lo cierto es que uno de los espacios con mayor peso es el Partido Demócrata. Los gansos, que en otras épocas fueron protagonistas en la política local, volvieron a resurgir -tras años de desempeños electorales para el olvido- con fuerte presencia en las listas de La Unión Mendocina y siendo, a su vez, una pieza crucial en la comúnmente llamada mesa chica. Es pertinente hacer un paréntesis para mencionar su alianza con Javier Milei a nivel nacional, aunque esta no tiene el sello del frente demarchista de por medio y es ajena a lo provincial.

El PD, de forma casi impensada, se encuentra haciendo campaña con peronistas que en algún momento supieron tener cercanía con el kirchnerismo. Todo, con el fin de desplazar a Cambia Mendoza del poder. A la hora de hablar de estrategias, La Unión Mendocina hace énfasis en mostrar una postura que resalte el "diálogo", que es el punto en común que marcan todos sus dirigentes cuando se les pregunta acerca de cómo es la repentina convivencia con quienes provienen de otros partidos.

Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata mendocino y candidato a senador provincial, señaló en diálogo con MDZ: "La génesis de La Unión Mendocina fue alrededor de un núcleo de coincidencias básicas: que la provincia hace mas diez años no crece, que hay una pérdida en al calidad institucional y que no se recrean condiciones para que los inversores vengan a Mendoza. Lo otro es un cambio en la cultura en la gestión del Estado y de terminar con la idea amigos/enemigos en cuanto a la consideración de intendentes. Ahí se ve el ingreso del justicialismo. Temen que ante un eventual gobierno de Alfredo Cornejo se vean discriminados en la repartición de fondos municipales".

Respecto a la incorporación del intendente de Lavalle, Roberto Righi, dijo que fue "una vez formada de LUM" y que "no lo hizo a través de cargos. Lo hizo en línea con la base que ya mencioné: más allá de la procedencia de los dirigentes que se van incorporando, a nosotros nos interesa Mendoza. Está todo muy mal en Seguridad, Educación, Justicia y Salud pública. Hay intereses superiores que hacen que dejemos de lado cuestiones ideológicas".

Ante la consulta acerca de si en otra etapa de su vida se imaginó uniendo fuerzas con el peronismo, subrayó: "Sinceramente no, pero tampoco se veía venir un cambio en los partidos politicos. La aparición de Javier Milei es barajar y dar de nuevo. Se van a dejar de lado muchos dogmas que no sirven y se va a volver a las ideas fundantes y principios básicos". Y aportó que "el Partido Demócrata como partido provincial siempre estuvo muy abocado en levantar las ideas del federalismo (...) De Marchi, de llegar a la Gobernación, va a hacer un buena gestión, independientemente de quiénes sean los ejecutores. El justicialismo no ingresa como organización política. No hicimos un frente con el PJ como partido".

Armando Magistretti. Foto: MDZ.

Por su parte, Roberto Righi, comentó que "es hora de que tengamos grandeza para poder discutir una Mendoza federal, inclusiva. También políticas de Estado que tengan que ver con la educación, con el trabajo, etc. Hay que dejar de lado la grieta y poner a Mendoza primero por sobre cualquier interés personal y creo que se puede".

Righi, que es jefe comunal de Lavalle hace 22 años y que en la actualidad se encuentra enemistado con la cúpula del Partido Justicialista, aportó: "Me imagino trabajando con cualquier persona que tenga la mente abierta y quiera lo mejor para Mendoza. Y lo hago desde el llano porque tampoco he querido ocupar lugar en las listas, pero sí puedo aportar desde mi humilde experiencia en distintas temáticas que tengan que ver con una Mendoza federal, fortaleciendo el arraigo y la ruralidad. Incluso, desde que comencé la gestión, mi gobierno lo integré con gente de distintos espacios políticos, pero que nos unía y nos une el bienestar del departamento. Con esto quiero decir que creo en el diálogo y en lo que se pueda aportar desde cada espacio". Omar De Marchi junto a Roberto Righi, Ariel Pringles, Jorge Omar Giménez y Diego Martínez Palau. Foto: Prensa LUM.

Jorge Omar Giménez fue uno de los primeros peronistas de trayectoria en cerrar con La Unión Mendocina. Ganó las PASO el 11 de junio y hoy hace campaña para regresar a la conducción municipal. En reiteradas ocasiones Giménez ha sido lapidario al criticar al Partido Justicialista y su cúpula. Consultado por MDZ, sobre este objetivo que lo sienta en la mesa con el PD, dirigentes de la Coalición Cívica y del PRO, destacó que "Es mucho más real que en otros tiempos. Hablamos de las cosas que vemos que están mal. La conversación es para ver cómo hacemos para solucionarlo. Se ha creado un microclima para hablar de eso y es muy bueno. Por ahí en otros tiempos no se hacía..."

"La verdad es que nunca tuve una actitud cerrada para cualquiera. Soy un tipo con el que se puede hablar siempre", añadió. Después, al responder sobre si alguna vez se imaginó en esta posición, reconoció: "No estaba en mi cabeza hacer esto. Y no me arrepiento porque es seguir apostando en transformar las cosas. Mi pasión es la política. La gente entiende que la política es una herramienta para transformar. Acá se ve que hay mucha energía para abordar los problemas".

"El voto del peronista, que entiende que desde el poder se transforma, está viendo que de este lado hay una posibilidad", comentó. Sobre la famosa "doctrina" del peronismo -que en algunas temáticas puede chocar con otros dirigentes debido a diferencias en la base ideológica- Giménez le bajó la espuma al aseverar que "más que doctrina son los valores. Y lo que escucho de De Marchi es que está identificado con lo que pide la gente. El tema de la doctrina y el mandato partidario es algo que algunos manipulan. Te quieren hacer ver que sos un traidor y nada que ver... Nos duelen las injusticias, la inseguridad, la pobreza, etc (...) Yo veo que cada vez son más las coincidencias. El agravio no es de la militancia peronista, sino de los dirigentes".

Una vez que pasen las elecciones del 24 de septiembre, La Unión Mendocina afrontará el desafío de mantener los lazos políticos creados, sea cual sea el resultado, tanto en la Legislatura como en las intendencias y Concejos Deliberantes.