Un destacado director de cine tildó de "desquiciado" a Javier Milei y estalló la polémica en las redes

El destacado director de cine Juan José Campanella tildó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de "desquiciado" y afirmó que sus seguidores son "vacíos y payasescos".

El cineasta mantuvo un cruce en redes sociales con la cosplayer y candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien le recordó la intenciones del libertario de "cerrar el Incaa".

"¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista", lanzó Juan José Campanella.

Y continuó: "¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país?".

Como cierre del cruce tuitero, el director de la película ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos" remató: "Sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia".