Wado de Pedro y una dura denuncia contra el macrismo a un año del intento de magnicidio contra CFK

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, advirtió que "no podemos naturalizar una serie de hechos que son preocupantes" al cumplirse un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, y remarcó que "hay pruebas y evidencias de la vinculación de los responsables materiales de este atentado con sectores de la política vinculados al macrismo".



"A un año del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, no podemos naturalizar una serie de hechos que son preocupantes y que reflejan un verdadero retroceso para el conjunto de los argentinos y las argentinas", escribió Eduardo De Pedro en sus redes sociales.



"De la dolorosa experiencia de la dictadura aprendimos que el respeto a la vida está por encima de cualquier diferencia", señaló el ministro y agregó que "la democracia parte de la premisa de que la violencia política y la eliminación del adversario no es una opción".



De Pedro afirmó que "la democracia está en riesgo" y refirió que "hay pruebas y evidencias de la vinculación de los responsables materiales de este atentado con sectores de la política vinculados al macrismo".

Consideró que "fue muy llamativo ver la falta de repudio por parte de algunos dirigentes, pero más preocupante es que a un año de lo ocurrido, un Poder Judicial cada vez más opaco y desprestigiado no le haya explicado a los argentinos y las argentinas qué pasó y quiénes fueron los responsables".



"Si la vicepresidenta en ejercicio y dos veces presidenta de la Nación no puede esperar que se esclarezca ni más ni menos que el intento de su asesinato… ¿Qué puede esperar de la Justicia el resto de la sociedad?", concluyó el titular de la cartera de Interior.