Dónde debe ganar Horacio Rodríguez Larreta para evitar una derrota con Patricia Bullrich

La mayoría de los voceros consultados por MDZ en ambos campamentos coinciden en afirmar que la primaria entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich viene muy pareja en la provincia de Buenos Aires. Este resultado será decisivo en la cuenta nacional para ver quién va a ser el ganador de la primaria y el candidato a gobernador que enfrentará el 22 de octubre a Axel Kicillof.

Así como se descuenta que la candidata se impone en el interior bonaerense, en el larretismo aseguran que su jefe está primero en el conurbano bonaerense y esperan una buena performance en la Tercera Sección Electoral, bastión histórico del peronismo. Los números e indicios que se manejan también reflejan en el sur y oeste del GBA una competencia pareja. Hay pronósticos para todos los gustos, también consultamos a los punteros y referentes del PJ bonaerense.

Esta región del Gran Buenos Aires está conformada por 19 municipios y tiene un padrón de casi cinco millones de electores, prácticamente similar a la Primera. Pero en el sur el peronismo siempre ha tenido más músculo político que Juntos por el Cambio. Incluye toda el corredor del conurbano hacia La Plata y se extiende hacia el oeste profundo, donde sobresale el emblemático distrito de La Matanza, llamada la quinta provincia.

Esta sección se caracteriza por tener un padrón muy heterogéneo en términos sociales y económicos. Pero la principal coalición opositora logró competitividad en la última década, tal es así que en el promedio de las últimas elecciones JxC cosechó cerca de un 30% de sus votos en esta zona del GBA, pero no logra derrotar al peronismo, a excepción de Néstor Grindetti en Lanús y en 2015 Martiniano Molina en Quilmes.

En términos muy lineales, algunos referentes del PRO consideran que se trata de una competencia entre la estructura territorial de Lanús con la imagen de gestión del candidato a gobernador de Bullrich y los aparatos de aliados del larretismo en localidades estratégicas, como Quilmes, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. De todas formas, el principal padrón está en La Matanza, a donde irá hoy la exministra de Seguridad.

Bullrich liderará una caravana que organiza su candidato a intendente, Lalo Creus, un militante de base con mucha inserción en el territorio. El actual concejal tiene un largo enfrentamiento con el intendente Fernando Espinoza y se ha instalado como el más competitivo de la coalición para las elecciones generales de octubre.

Los estrategas de campaña de Larreta decidieron llevar dos postulantes a la intendencia, como una manera de sumarle votos a la boleta presidencial. Se trata de Héctor “Toti” Flores y la referente radical de Evolución, Josefina Mendoza. Ambas candidaturas parecen ser funcionales a Creus, quien en el último sondeo de Clivajes aparece como el favorito a pasar a octubre. La incógnita en territorio matancero es si esto beneficia al jefe de Gobierno porteño para poder sacarle una buena diferencia a su rival interna. Es uno de los municipios donde puede descontar los votos de Grindetti en Lanús.

Precisamente, el candidato a gobernador bullrichista pronostica un triunfo categórico con un padrón de 404.264 electores. Lleva en la boleta a quien apunta a ser el sucesor, Diego Kravetz, actual jefe de Gabinete del municipio, y amplio favorito a imponerse en los comicios generales. Según voceros del espacio halcón, la imagen de la gestión de Grindetti derrama en Avellaneda y Lomas de Zamora, dos intendencias vecinas a Lanús.

La competencia en Lomas es realmente muy interesante porque se percibe un escenario donde se verá qué margen de las boletas empujan más. La apuesta de La Fuerza del Cambio es la tracción de la candidata presidencial; mientras que el larretismo apunta a ganar este distrito con el peso territorial de Guillermo Viñuales. El candidato de este sector viene de ser la mano derecha de Martín Insaurralde y tiene varias campañas en el lomo.

Viñuales conoce como nadie cada cuadra del territorio que conduce políticamente su exjefe y es una figura conocida entre los vecinos. Mientras que el elegido por el bullrichismo es Nicolás Bari, un militante cercano a Grindetti y prácticamente un desconocido en Lomas. Tendrá, obviamente, la ayuda del candidato a gobernador, quien terminó enemistado con Viñuales y además a Insaurralde no le disgustaría que pierda quien fuera su más estrecho colaborador. Pero, de acuerdo a la última encuesta de Carlos Germano, el larretista aparece como el favorito en la PASO y puede ser muy competitivo en octubre contra Federico Otermin, el candidato de Insaurralde, quien encabeza la lista de concejales.

Mientras tanto, en Quilmes se registra un fenómeno similar al lomense. Larreta pone todo su arsenal detrás de la figura del chef Martiniano Molina y el bullrichismo espera que la boleta presidencial rinda sus frutos. Lo interesante es que Bullrich mide mejor que el mandatario de CABA y el exintendente supera en intención de voto al periodista deportivo Walter Quejeiro, postulante del bullrichismo de la mano de Joaquin De la Torre.

“De acuerdo a nuestros números, acá gana Bullrich y la tracción de su boleta puede darle el triunfo a Queijeiro, pese a que mida más Martiniano, quien no dejó un buen recuerdo por su pésima gestión y no son pocos los electores que saben que ni siquiera vive acá”, comentan fuentes del peronismo local. No habría que descartar que haya un corte de boleta inducido a favor de Molina y pueda vencer a su rival. Pero la tensión interna entre los colaboradores del cocinero y los del periodista deportivo es de tal magnitud que está descartado el viejo axioma de que “el que pierde acompaña”. En Quilmes Larreta no la tiene fácil.

En Almirante Brown, donde manda el peronista Mariano Cascallares con serias chances de ser reelecto, los operadores de Larreta impusieron el mismo criterio que en La Matanza porque también saben que no podrán ganar el municipio. Llevan dos candidatos. La concejal Agustina Serrano Gómez y el presidente de la Organización No Gubernamental Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes. Del lado halcón va en la boleta local la diputada provincial Florencia Retamoso. Fuentes estaría liderando la intención de voto, pero todo va a depender de la competencia en la categoría presidencial. De acuerdo a voceros del PJ, Bullrich mide muy bien en Adrogué que es una isla dentro de ese distrito. En tanto que el jefe de las palomas penetra más en los barrios de clase media y media-baja, compitiendo con Sergio Massa. Pronóstico reservado.

Algo parecido se registra en Avellaneda, donde los candidatos a intendente de los espacios en pugna de JxC no mueven el amperímetro y se trata solo de un mano a mano entre Larreta y Bullrich. Desde la llegada de Jorge Ferraresi al despacho de la Municipalidad, este territorio lindante con la Ciudad de Buenos Aires se transformó en hostil para las ofertas electorales de JXC. Y, en esta oportunidad, volvería a registrarse un escenario electoral favorable a Unión por la Patria con un electorado menor para la principal coalición opositora. “Tiene ventaja Horacio, pero con pronóstico de paridad”, dice una fuente del kirchnerismo local.

En Esteban Echeverría el favorito de JxC es Pablo Domenichini, referente de Evolución, que además cuenta con la estructura de la Universidad de Almirante Brown. Es el rector de esa casa de altos estudios y va como candidato a intendente de las palomas. De todas formas, se descuenta que el intendente Fernando Grey va a ser reelecto para un nuevo período. Este es uno de los distritos donde el larretismo espera un triunfo amplio.

La otra apuesta fuerte de Larreta es la candidatura en Florencio Varela de Florencia Casamiquela, de origen kirchnerista e inserción en el distrito. Pronostican un triunfo en el municipio que manejan el intendente Andrés Watson y el diputado provincial Julio Pereyra. De todas formas, fuentes partidarias destacan que no hay que subestimar al candidato bullrichista Mario Kanashiro, quien al igual que Casamiquela viene del oficialismo local.

En Berazategui los voceros del PJ bonaerense sostienen que la presidenta del PRO con licencia puede dar la sorpresa y ganarle a Larreta. A su vez, el candidato de las palomas aparece como favorito en Ensenada y Berisso. Todo parece indicar que en la suma final de la Tercera, el larretismo podría imponerse pero aparentemente sin el margen que espera. Más allá de los pronósticos de unos y otros, la moneda sigue en el aire.