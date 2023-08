Imputaron a un funcionario de Daniel Orozco por no pagar sueldos a opositores

Las Heras continúa siendo un hervidero tras la salida del intendente Daniel Orozco del Frente Cambia Mendoza para candidatearse como vicegobernador de Omar De Marchi por La Unión Mendocina. Ahora, las denuncias por no pagar sueldos a empleados que no responden políticamente a Orozco llegaron a la Justicia y a través del expediente P-88600/23, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó por abuso de autoridad al director de Capital Humano Sergio Aníbal Verón luego de haber recibido una declaración de una empleada municipal en la que manifestó que pese a haberle emitido el bono de sueldo, no se lo liquidó y por el contrario, recibió sólo un bono por el día del niño en lugar de su salario. La misma empleada, a la que se sumaron otros denunciantes, contó a la Justicia que en la comuna existen listas negras con los nombres de personas que están marcadas políticamente y a las que no se les paga su salario por no militar con el intendente Orozco.

La denuncia fue radicada a mediados de agosto y ampliada tres días después. La mujer, advirtió que cuando se dirigió al banco a cobrar su sueldo de julio no encontró nada. Y que al volver al municipio, habló con la tesorera municipal y le comunicó que Verón le informó que le dijeron estaba en “una lista negra por militar políticamente para el candidato contrario". Y que por esa razón no le podían pagar. Que tenían su cheque pero por una cuestión política no se lo podían otorgar.

Luego, en la ampliación de la denuncia incluyó que por un tema de “persecución política, listas negras, han empezado a pagar con cheque y luego todos los de la lista, no reciben nada”, es decir que pese a trabajar todo un mes, no recibieron cheque ni depósito en la cuenta bancaria. Pero además aclaró que hay mucha gente en la misma situación, que no le han pagado ni junio ni julio, que los pasan a cheque, que no les pagan o que los echan directamente, de acuerdo a la denuncia.

Tras esta acusación judicial, ingresaron otras más por el mismo tema. Entonces, el fiscal decidió imputar a Verón, es decir empezar una investigación para ver si es culpable o no del delito de abuso de autoridad. En el expediente, queda explicitado que quedó imputado por abuso de autoridad, por no pagar sueldos “siendo esta orden contraria al ordenamiento jurídico vigente”. Antes de la imputación a Verón, quien decidió no declarar, fue citada la tesorera municipal quien aclaró que había un cheque a nombre de la empleada denunciante y que vio el bono de la misma y aseguró que figuraba “en un listado” – negó haber dicho lista negra- y que tenía que pasar por personal primero. Luego Verón quedó imputado y por lo tanto la Justicia investigará cuántas personas están en la misma situación que la denunciante y si existe un modo operandi en Las Heras para castigar a los empleados con otra afiliación política, concretamente si responden al candidato a intendente Francisco Lo Presti, de Cambia Mendoza.

El intendente Daniel Orozco@mdanielorozco

A principios de agosto, MDZ contó que cuando gran parte del personal municipal de Las Heras fue a ver si le habían acreditado el sueldo en su cuenta bancaria el viernes 28 de julio, se encontró con que esto no había ocurrido. Sin embargo, el lunes 31 muchos de los bonos anticipaban que habían “grandes descuentos” de ítems, lo que les llevó a cobrar un 30%, o 40% menos de sus salarios.

Desde el municipio que conduce Orozco, ante la consulta de MDZ, admitieron la situación y afirmaron que se trata de “errores administrativos” y que a la brevedad serían regularizados. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia judicial esto no habría ocurrido, al menos con varios de los empleados que acudieron a la Justicia. Además de esta denuncias, existen otras muchas causas contra funcionarios municipales lasherinos. Una por amenazas contra la esposa de Orozco y actual secretaria de Gobierno Janina Ortiz, por parte de una empleada que la denunció. Además se está investigando el caso de las cooperativas truchas que incluyen a funcionarios y exmunicipales, entre otros asuntos que generan un clima de mucha tensión en el municipio.