Gabriela Cerruti niega la crisis económica y defiende la gestión de Sergio Massa

En la cuenta regresiva a las PASO, el Gobierno trata de mostrar gestión y números positivos. Este jueves, portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló de la situación económica que atraviesa el país, negó que haya una crisis "como dicen los medios" y sus declaraciones dieron de qué hablar.

En este marco, Cerruti aseguró que todos los indicadores (económicos) dan bien, y que el único problema es la inflación. En esta línea, y a un año de que asumiera Sergio Massa como ministro de Economía, la funcionaria elogió su gestión y aseguró que "todos los índices económicos han mejorado", aunque señaló que en el gobierno se reconoce que la inflación es "un problema para la enorme mayoría de la gente", y que es "la preocupación central" del también precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP).

En otro tramo de la conferencia, al ser consultada tanto por la suba en las tarifas de servicios y las quejas de los usuarios, Cerruti fue tajante y respondió: “No es cierto que haya aumentos de 400% las tarifas, los aumentos son los que ustedes conocen”.

Con respecto a los aumentos en servicios, recordó que el subsidio para las tarifas sigue disponibles, y marcó que “7 de cada 10 argentinos pagan tarifas con subsidios”.

Usuarios postean sus facturas mostrando el aumento recibido. Fuente: La Nación

La declaración que más polémica generó fue a partir del periodista Juan Pablo Peralta, que le preguntó si ratificaba la declaración que había hecho Cerruti algunos días atrás sobre que en “la Argentina no hay hambre”. La vocera insistió entonces que “No es cierto que 6 de cada 10 niños tienen hambre en Argentina (…) ¿Hay gente que come en comedores? Por supuesto. ¿Y tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, acceden al alimento a través de los comedores”.

Además, no solo negó la desnutrición y el hambre infantil en el país, sino que remarcó que el gobierno ve que ven casi empleo en la mayoría de las provincias.

