Rodolfo Bianchi: “El Estado tiene que sacarnos el pie de encima”

Rodolfo Bianchi lleva el gen emprendedor en la sangre. Su abuelo fundó Bodegas Bianchi -la imponente champagnera en la entrada de San Rafael- y su papá Plastiandino, la fábrica de envases de plástico que se incendió en mayo. Él no se quedó atrás, a los 13 años fundó el primer club de computación del departamento y desde ese momento participó activamente en distintas organizaciones como la Cruz Roja, el Rotary Club, la Centro Italiano, la Cámara de Comercio y la Asociación de lucha contra los desórdenes alimentarios.

Cuando terminó la secundaria se fue a vivir a la Ciudad de Mendoza empezó estudiando Administración de Empresas y después se cambió a Ingeniería en Computación. Con el título bajo el brazo volvió a San Rafael y empezó a trabajar con su papá en Plastiandino en el área de sistemas. Años más tarde hizo un posgrado en Finanzas y cuando repartieron la empresa entre los hermanos decidió fundar EcoWifi con su hermano Andrés. La idea era llevar internet a Plastiandino y a otras empresas pero cuando la vendieron -hace algo más de un año- el 90% de sus clientes eran familias. También tiene empresas proveedoras de internet en Colombia en sociedad con dos amigos.

Desde el año 1999 está casado con Gabriela, tienen tres hijos -Bruno 19, Martina 15 y Franco 13- y dos mascotas (Doky y Meme). Curioso, extrovertido, innovador busca todo el tiempo un proyecto para estar ocupado. Lo único que lo hizo frenar fue un tumor que le diagnosticaron hace un par de años. Su perfil técnico se conjuga con lo social y no le teme a lo alternativo porque también ha incursionado en biodescodificación para entender los procesos de su cuerpo.

En el paréntesis de la pandemia decidió ampliar su casa en el exclusivo barrio Los Olivos del Fundador ubicado a metros de la rotonda de ingreso a la Ciudad. La propiedad tiene salida por dos calles: una para el uso familiar y la otra para la empresa. Sus oficinas combinan escritorio, sillones y una amplia mesa donde trabaja con emprendedores jóvenes en distintas ideas. Su salto a la política se dio este verano y consiguió colocar al Partido Libertario como tercera fuerza de San Rafael.

-Usted es conocido como empresario, ¿por qué decidió entrar a la política?

-En la pandemia la pasé muy mal con EcoWifi. De un día para otro tuvimos que cambiar el sistema de cobro, crear protocolos y hacer una inversión muy grande porque teníamos muchos pedidos de conexión. A los tres meses tenía un tumor. La empresa era como un hijo para mi, pero decidimos venderla. Hace poco más de un año vendimos EcoWifi. Después de que superé toda esa crisis y puse las cosas en orden me quedé esperando a ver que oportunidad surgía y me llamaron por teléfono para proponerme lo de la política.

-¿Quién lo convocó?

-Me llamó por teléfono Rodrigo Arias y me dijo que estaban buscando un candidato a intendente para el Partido Libertario. Fue muy gracioso porque la conversación duró 20 segundos. Lo hablé con mi esposa, con amigos y algunos empresarios para saber qué pensaban. Después la llamé a Diana Mondino porque la conozco de algunos eventos organizados por la Cámara de Comercio. Esa noche no dormí y al otro día llamé a Rodrigo y le dije sí. Me fui a Colombia 15 días, volví y ahí arrancamos a trabajar para las PASO.

-¿Cómo trabajaron en la campaña?

-Fue algo distinto a lo que yo me imaginaba porque no es política tradicional. A nosotros nadie nos pidió ni nos dio nada. Cuando digo nadie me refiero al partido nacional y provincial. No hubo bajada de línea. Sí me apoyé mucho en el equipo. Para la campaña ploteamos las camionetas que las vio todo el mundo. Fue un golazo.

-¿Tuviste un encuentro previo con Javier Milei?

-No. Estuve con él en Mendoza. Nos sacamos una foto, cruzamos un par de palabras pero no más que eso.

-En una primaria con 12 precandidatos el Partido Libertario se consolidó como la tercera fuerza con el 9% de los votos, ¿a qué le atribuye ese número?

-Tercero fue Francisco Mondotte. No me subas a un podio en el que no estoy. Para mi el resultado fue pluricausal. Por cómo se dio la interna, para mi Francisco Mondotte y Alfredo Andión deberían seguir. Porque el Partido Libertario es la primera vez que juega, se armó dos semanas antes de que yo me presentara como candidato y también hay mucho mérito de los chicos que me acompañan en la lista de concejales.

-El candidato es usted, algo de mérito tiene…

-Yo no vengo de la política y he prometido alejarme de la política tan pronto como pueda. Entonces yo creo que eso suma. Tengo trayectoria en San Rafael, he ayudado a muchísima gente, he trabajado junto con un montón de gente y eso también ayuda.

-¿Cómo cree que van a influir los resultados de las PASO nacionales en las elecciones generales del domingo?

-Cuando arrancamos muy poca gente nos conocía, éramos muchos precandidatos. Después de las PASO quedamos tres. Ahora soy más conocido y también son más conocidas nuestras propuestas y nuestro partido. Sin lugar a duda las PASO nacionales y Javier Milei han tenido un efecto importante en cómo piensa la gente. Hay encuestas que nos dan un virtual empate con Omar Félix, muy por encima de Abel Freidemberg. De todas formas yo no puedo ponerme en la mente de cada votante. Algunos no quieren más la Argentina donde gobiernan los mismos, hay una parte de voto castigo y otros que creen en la libertad.

-¿Qué diferencia al Partido Libertario?

-La idea de la libertad es fantástica. Yo creo que es un principio rector que tendríamos que tener, que no tendríamos que haber dejado de abrazar nunca. A veces es absurda la cantidad de leyes que tenemos que no cumplimos, como usar casco cuando uno anda en bicicleta o el cartel que dice máxima 40 km/h cuando vas a la Villa 25 de Mayo que hace que te demorés más.

-¿Qué propuestas tiene para San Rafael?

-Por ejemplo, en San Rafael el código de construcción es más exigente de lo necesario, uno piensa que el Estado te protege pero en realidad es más caro. Entonces un jubilado o un empleado no pueden tener su casa propia. En San Rafael hay un déficit de 14.000 viviendas. El Gobernador vino a inaugurar 30 viviendas y deberían hacer 500 por año. Vienen y festejan, me parece indecoroso. Si a eso le sumás la falta de crédito y las condiciones macroeconómicas del país no se puede acceder a una casa. Tenemos que lograr que una casa cueste lo mismo que un auto usado. Tienen que ser casas muy pequeñas.

-¿Y cómo haría esas casas?, ¿a través del IPV o con dinero de la comuna?

-No. Primero tenemos que cambiar el código de construcción que permita hacer casas más pequeñas. Queremos que cualquier empresa constructora grande o chica construya las casitas a cambio le damos beneficios, como no cobrarle las tasas municipales y hacer un acuerdo con los colegios para que aporten menos a la caja. Cualquiera con una hormigonera va a poder construir. No va a ser un monopolio. Es un muy buen negocio. El Estado tiene que sacarnos el pie de encima.

-¿Qué otras propuestas tiene?

-Nosotros también queremos que San Rafael sea una ciudad inteligente porque plazas, cloacas, agua hacían los romanos hace 2000 años. San Rafael atrasa. Lo más genial que tenemos son las luces led. El problema más grande que tenemos es la comunicación con el municipio. El problema es la burocracia. Necesitamos comunicación directa y sacar a los punteros políticos. Por ejemplo, ves un árbol seco, sacás una foto y se la mandás al municipio a través de un app. Así se informan luminares quemadas, baches, limpieza. Esto se puede manejar con microempresas homologadas tercerizadas. Una vez resuelto el problema el vecino va a calificar. Esto se une al concepto de transparencia. El vecino puede hacer aportes y así mejorar la gestión.