Para Alfredo Cornejo, "hay que dar vuelta la página de la demagogia"

La fórmula a la Gobernación en representación de Cambia Mendoza, compuesta por Alfredo Cornejo y Hebe Casado, participó de un encuentro con productores de San Rafael. Los dirigentes señalaron que se necesita un "cambio de rumbo a nivel nacional" para que ello ocurra y, en ese marco, Cornejo afirmó: “Creemos que este año se cambia esa página de la historia”.

“Comprendo perfectamente la desesperanza que hay. Nosotros sabemos de la cultura del trabajo. Esa cultura, estas dos décadas la han perjudicado. Hay más propensión a la cultura de no trabajar que a la de trabajar. Hay más premio para el que no se esfuerza que para el que se esfuerza. Hay incentivos al revés, incentivos para no trabajar, en vez de incentivos para trabajar y crear riqueza. Eso es lo que tiene que cambiar en la Argentina”, dijo Cornejo ante más de 300 productores que se congregaron en el distrito de Cañada Seca.

“Hay que dar vuelta la página de la demagogia, de hablar fácil, de prometer estupideces que luego no se pueden cumplir, de lo fácil, de lo regalado. La cultura del trabajo tiene que volver a ser la cultura de los argentinos” y “creemos que este año se cambia esa página de la historia”, dijo Cornejo.

El senador nacional, que estuvo acompañado por el candidato a la intendencia de San Rafael, Abel Freidemberg, el candidato a diputado nacional en primer término, Lisandro Nieri, así como concejales y legisladores del sur mendocino, sostuvo que “sé que han hecho mucho esfuerzo y los más jóvenes se preguntan si vale la pena. Pero quiero decirles que hay esperanza, una esperanza fundada, porque no soy un demagogo. Soy un hombre de orden, de liderazgo”.

“La Argentina es uno de los grandes productores de alimentos. En esta zona se producen alimentos y hay un mercado impresionante para nuestras cosas. No es que ustedes hagan las cosas mal, es que no tienen la orientación y el liderazgo de una economía, de una macroeconomía nacional que brinde las oportunidades y la estabilidad que necesitamos para poder crear más riqueza”, apuntó.

Alfredo Cornejo durante el evento realizado en la comuna sureña.

En Mendoza, añadió, “a pesar de que hemos ordenado fiscalmente al Estado, sabemos que se pueden hacer mejor las cosas en educación, en seguridad, en salud. Pero necesitamos que el país cambie. Podemos hacer viviendas si se restablece el crédito hipotecario. Con esta inflación y con esta orientación económica, no se puede acceder a la vivienda ni los sectores medios ni mucho menos los agricultores y los que viven de su trabajo”.

En ese sentido, indicó que en la provincia, “entre lo que generamos, energía solar, energía hidráulica y el resto de las energías, somos autosuficientes, si seguimos en esta misma dirección en el próximo gobierno vamos a tener tarifas diferenciales para el agro. Acá hay propuestas, acá hay garantía de liderazgo, acá hay personalidad política”.

Cornejo, también enfatizó en el aprovechamiento del recurso hídrico y en mejorar el sistema educativo para que “los chicos cada vez aprendan más, que sepan de matemática, nos engañan por no saber matemática financiera”, porque “no entendemos la dinámica de los negocios, de la agricultura, de la agroindustria o el financiero. Por eso necesitamos educación de buena calidad”.

Como también “necesitamos prevenir el delito. Han bajado por buena gestión los delitos violentos, pero no ha bajado, y más cuando hay crisis económica, el robo, el hurto. Yo me comprometo con esa tarea”. Sobre este punto, dijo que hay que trabajar en la prevención. “Vamos a hacer un sistema de videovigilancia mucho más eficaz que el que tenemos, con cámaras de primera generación que identifiquen rostros y patentes para poder prevenir el delito, porque de nada sirve que podamos reprimirlo como hasta aquí, lo que queremos es que no ocurra. Y aislar a los delincuentes”, deslizó.

“Que no vengan con el cuento chanta de la resocialización por sí, nada más. Nosotros creemos que las personas violentas y que cometen delitos deben estar presos y privados de la libertad porque ponen en peligro al resto de la gente que trabaja. Y lo vamos a hacer porque pudimos hacerlo”, expresó el candidato a gobernador.

Por último, aseguró que “más bajo no puede caer este país de deterioro social”, que “hay un deseo de cambio profundo en todo el país” y que si bien “algunos quizás piensan que no tienen nada que perder, que no pueden perder más, y les da lo mismo cómo votar, otros, aspiro que somos la mayoría, creemos que no cualquier voto sirve para cambios sólidos. Yo garantizo que los cambios que lidero se sostienen en el tiempo”. Alfredo Cornejo y Abel Freidemberg estuvieron juntos en San Rafael.

Por otra parte, Cornejo pidió el acompañamiento para Abel Freidemberg, al que describió como “un médico que no se pasó toda la vida en el cargo público, saltando de lugar en lugar. Que tiene personalidad, que tiene capacidad, que además de un buen médico, es una buena persona”. En esa línea, subrayó que “hay sobrados motivos también para dar una vuelta de página en el municipio de San Rafael”, y adelantó que “si soy gobernador, con Hebe, le vamos a dar todo el apoyo para que brille San Rafael, la segunda ciudad en cantidad de habitantes y en producción de la provincia de Mendoza”.

En igual sentido se expresó Hebe Casado, quien valoró la presencia de los productores. “Esta es la gente de trabajo, es la gente que ha sostenido a San Rafael, la que ha hecho en cada distrito que brille el trabajo. Es la gente que no sabe de planes, que no sabe de mirar para otro lado cuando le ofrecen una pala. Es la gente que produce y que durante estos 20 años, han sido bastante abandonados”.