Elecciones municipales: dos sub 40 se disputan un departamento en el Este mendocino

El próximo 30 de agosto es el día de Santa Rosa, ¿habrá que cortarse el pelo según la creencia popular? El departamento del Este mendocino celebrará como acostumbra pero cuatro días después irá a votar. Es que Santa Rosa forma parte del grupo de 7 comunas que anticiparon las elecciones municipales y el primer domingo de septiembre es la elección general. En este departamento compiten la actual intendenta, la peronista Flor Destéfanis quien se presenta por un segundo mandato y el candidato del Frente Cambia Mendoza Leo Fernández, quien se define como un radical desarrollista. Ambos son sub 40 y mientras la actual jefa comunal sueña con su reelección, Fernández se ilusiona con ser la sorpresa de los comicios. La ciudadanía elegirá a través del sistema de boleta única por el que deberá marcar dos categorías: intendente y concejales.

Destéfanis viene de una PASO (Primaria abierta, simultánea y obligatoria) municipal que fue el 30 de abril pasado en la que alcanzó el 57% de los votos y apuesta a elevar ese porcentaje. Para eso, ha sumado a dirigentes que se quedaron a fuera de la competencia porque en la primaria no alcanzaron el 3% de los votos que exige la ley electoral provincial para pasar a las generales.A nivel departamental, Destéfanis consiguió el respaldo del Partido Verde y algunos dirigentes del PD. Claro que esas alianzas no se replican en el ámbito provincial donde la santarrosina es la presidenta del PJ. Como sus pares intendentes, se presenta bajo el sello del "Frente Elegí".

En diálogo con MDZ, sostuvo que: "Aspiramos a mejorar el resultado de la primaria, como hacemos siempre, hemos ido casa por casa, vecino por vecino, a pedir que nos acompañen. Les contamos todo lo que hemos hecho y que queremos continuar con nuestro plan para Santa Rosa". En ese sentido la enumeración es extensa. "Hicimos el auditorio municipal, algo que estaban esperando hace décadas los santarrosinos; estamos construyendo el campus universitario que permitirá a través de convenios con distintas universidades que se pueda cursar carreras en nuestro departamento; hicimos 30 kilómetros de la ruta 50 que los santarrosinos estaban esperando hace 70 años; la primera etapa del Parque Industrial donde había una descampado antes y ya tenemos cuatro pedidos para instalarse. Nuestra idea es si la ciudadanía santarrosina nos da la posibilidad de un segundo mandato, comenzar con la segunda etapa", advierte.

Además, Destéfanis habla del plan de viviendas: "Estamos construyendo un barrio de 76 viviendas; entregamos otro de 70 con el programa PROCREAR; estamos terminado 25 del barrio Cosquín; entregamos otras 35 con el IPV en Las Catitas y por otro lado, hicimos 200 mejoras habitacionales". Para la intendenta, quien fue concejal y Reina Nacional de la Vendimia, su virtud es ser "una más, vivir como viven los vecinos, mi hija va al jardín municipal". En Santa Rosa la educación es pública, hay 13 jardines maternales y el servicio de internet de todas las escuelas de los distintos niveles lo paga la municipalidad, según contó la jefa comunal. La sala de 3 de los jardines maternales tiene inglés y como a partir de sala de 4 dependen de la Provincia, el municipio ofrece talleres para quienes quieran continuar la enseñanza. Si gana la elección, pretende continuar con cordón, asfalto y alumbrado público de todas las zonas y extender las cloacas ya que sólo la Villa Cabecera cuenta con ese servicio.

En tanto que, Leo Enzo Fernandez, quien tiene 33 años, es el candidato a intendente de Santa Rosa por el Frente Cambia Mendoza. Se define como “radical desarrollista”. Trabajó durante la gestión de la exintendenta radical Norma Trigo (2017-2019) como director de Salud ya que cuenta con una Licenciatura en Calidad, Medio Ambiente, Higiene y Seguridad. Nació y vivió toda su vida en el departamento y asegura que conoce "los problemas y desafíos que enfrenta mi lugar. Tengo una visión ambiciosa para Santa Rosa buscando darle al camino del desarrollo y la prosperidad. Incluyo en mi plan de gobierno la innovación y la tecnificación de la industria local, la promoción de la educación, la formación profesional, y la creación de nuevas oportunidades de empleo. El departamento tiene un gran potencial para salir adelante y convertirse en un lugar ideal para vivir. Para lograr esta visión, cuento con un gran equipo de trabajo capacitado y comprometido, que ha planificado el rumbo a largo plazo y para tomar las decisiones correctas para el futuro de Santa Rosa. Mi objetivo es convertirme en un intendente cercano y presente, que trabaje todos los días en conjunto con los vecinos y representarlos con dignidad y honor", cuenta.

Entre las propuestas se encuentran: "La concreción del acueducto ganadero, una obra que permitirá llevar el agua a campos con potencial; la instalación de una planta frigorífica y de faena en el parque industrial para apoyar a los productores, con controles sanitarios correspondientes a la seguridad alimentaria; un plan de atención integral a las personas con discapacidad con actividades deportivas, recreativas y culturales en pos de la inclusión; un centro de capacitación agroindustrial basado en políticas de promoción de empleo privado, que favorezca la toma de mano de obra local calificada y la creación de un programa de fomento y acompañamiento para inversores a través de acceso a créditos blandos de bajas tasas de interés".