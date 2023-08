Con la mira en los saqueos, Patricia Bullrich buscó dar una muestra de fortaleza y unidad de Junto por el Cambio

Tras su discurso en el Consejo de las Américas, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se reunió este mediodía en un hotel céntrico a sus principales referentes políticos, gobernadores y legisladores de todo el país, en un encuentro destinado a dar un mensaje de fortaleza rumbo a los comicios generales del próximo mes de octubre.

Patricia Bullrich sobre el encuentro condirigentes de JxC.

Según indicaron a Télam fuentes partidarias, "la reunión sirve para mostrar el músculo político que respalda a Patricia, pero también será una jornada de reflexión sobre la actual situación del país" en el marco de los robos organizados que se registraron en distintas provincias.

La reunión se concretó en el hotel NH de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, y tuvo como objetivo mostrar a la candidata presidencial con gran parte de Juntos por el Cambio, incluyendo a gobernadores (actuales y electos) y legisladores nacionales (también actuales y candidatos). El encuentro fue convocado y organizado por Damian Arabia, una de los laderos de Bullrich y candidato a diputado nacional; Cristian Ritondo, que quedó primero en la lista de diputados de la Provincia; y el jefe del radicalismo bonaerense, Maxi Abad, que ganó la interna como para senador.

"En esta nueva campaña que arranca en este momento, todos y cada uno tienen que llevar ese mensaje de cambio verdadero, irreversible, que no es un cambio improvisado, que es un cambio que va a generar una nueva matriz productiva, social, educativa y cultural en la Argentina”, arremetió Bullrich en un discurso que empezó a bajar línea de lo que será la estrategia de campaña para diferenciarse de Javier Milei.

“Nosotros no queremos un gobierno donde uno gobierne y el resto acompañe. Somos una coalición que no va a poder dudar, porque enfrente tenemos los que nos dicen peronismo o disolución nacional, los que están generando el mayor nivel de destrucción, de rotura del tejido social, de pérdida de valor cultural, de pérdida de valor educativo, de descapitalización de la Argentina, son esos mismos los que nos vienen a decir a nosotros que o son ellos o es la disolución nacional”, agregó.

Después de Bullrich también hablaron gobernadores electos y en ejercicio, como Gerardo Morales y Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Valdés (Corrientes), Rody Suarez (Mendoza) y Horacio Rodríguez Larreta (CABA), quien ya había dado un mensaje de apoyo a Bullrich en el Consejo de las Américas y después compartió la foto del evento de JxC en redes sociales. "Más JUNTOS y más POR EL CAMBIO que nunca", expresó.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta en X.

Después continuaron candidatos con altas chances de ganar las gobernaciones, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA) y Néstor Grindetti (PBA). Mandaron su adhesión los candidatos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y el gobernador electo de Chubut, Nacho Torres.

Entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio también participaron Federico Angelini, Carolina Losada, Luis Naidenoff, Rodrigo de Loredo, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Martín Tetaz y Silvia Lospenatto. De esta manera, se encolumnaron detrás de su liderazgo más de 300 dirigentes políticos.

Foto de unidad de Juntos por el Cambio

En ese marco, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Nestor Grindetti expresó: "Tenemos equipo, ideas de cambio terrenales y el liderazgo firme de Patricia para sacar al país y la provincia de Buenos Aires adelante, la cercanía y la emotividad que tiene con la gente no la vi nunca en mis 20 años de política". Y agregó: "En la provincia hay un denominador común que la gente nos expresa en cada recorrida que emprendemos 'cuidennos, no nos dejen solos', ese es el compromiso que tenemos que asumir, ser dirigentes cercanos y no enroscarnos con discusiones políticas que no nos llevan a ningún lado, todos juntos tenemos que vencer al kirchnerismo". Bullrich reunió a gobernadores y legisladores en una demostración de fuerza rumbo a las generales.

"Patricia (Bullrich) plantea una salida en paz, en orden, sin conflictos, ni pelea. Ya tenemos suficiente en el país. Queremos ordenar la argentina y la economía, y ella tiene el coraje para hacerlo", aseguró, en declaraciones a la prensa, el diputado nacional Luciano Laspina, uno de los principales referentes en materia económica de Bullrich.

Por su parte, Ricardo López Murphy afirmó: "Tenemos el liderazgo definido, tenemos que plantearle al país nuestras propuestas. Tenemos los equipos técnicos y tenemos que competir".

A su turno, Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno porteño, manifestó que rumbo a octubre "Juntos por el Cambio va a competir y tratar de ganar la Presidencia, y eso significa ganarle al kirchnerismo y también a Javier Milei". Gerardo Morales en apoyo a Patricia Bullrich

Otros de los participantes del encuentro fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quienes, sin embargo, evitaron el contacto con la prensa.