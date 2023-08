Patricia Bullrich fue terminante sobre el ingreso de Argentina al BRICS

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, participó esta mañana del capítulo argentino de la reunión del Consejo de las Américas, donde se expresó entre otros temas económicos, de la flamante incorporación de Argentina al grupo de economías emergentes BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un ingreso que se concretará el 1 de enero de 2024, según informó este jueves el Gobierno nacional.

Al respecto, la líder del PRO que se impuso en la interna de la principal coalición opositora por sobre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que bajo su Gobierno, "Argentina no va a estar en el BRICS".

Ni bien se subió al atril, Bullrich expresó: "Primero, quiero dejar una cosa muy clara, hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está como todos sabemos en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, comprometió a la Argentina a la entrada al BRICS, mientras se desarrolla una invasión a Ucrania y junto al ingreso también de Irán, país con el que Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas".

"Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y los derechos. Argentina, bajo nuestro Gobierno, no va a estar en BRICS", agregó la candidata de JxC.

La respuesta de Cafiero

De inmediato, y en díalogo con MDZ, el canciller argentino Santiago Cafiero le respondió a Bullrich: "Me parece que son cosas que se dicen en campaña porque no se puede reconocer ningún logro del Gobierno que está y me parece que es una posición política pero nada de eso tiene que ver con lo que es la realidad política hoy. Todos los empresarios que están aquí escuchándola, la mayoría comercia con China o con Brasil".

"Se entiende que es parte del trayecto electoral pero tiene que ver poco con la realidad geopolítica de hoy. Argentina abre posibilidades con su ingreso al BRICS y eso es importante. Los factores son de datos concretos. Argentina tiene, de sus cuatro principales socios comerciales, tres dentro del BRICS. Nos parece que seguramente deberá ser asesorada por su equipo si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país porque lo que dijo no tiene ningún sentido", añadió Cafiero.

Por último, el funcionario nacional agregó que el ingreso al grupo de economías emergentes "le abre la posibilidad a Argentina de continuar afianzando mercados donde ya está, como el de India, China y Brasil, aumentando la oferta exportadora".