Victoria Tolosa Paz reveló el secreto de Javier Milei para ganar las elecciones

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que en la sociedad "hay un enojo muy grande" y reconoció que Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, "canaliza eso de una forma extraordinaria", aunque se mostró confiada en que Unión por la Patria logrará acceder al balotaje.

"Hay un enojo muy grande y Javier Milei es el que canaliza eso de una forma extraordinaria. No somos insensibles, no somos personas que no entendemos lo que significa hoy tener un ingreso promedio de 180 mil pesos. Hay cosas para resolver", sostuvo Victoria Tolosa Paz.

En declaraciones radiales, al postulante a diputada nacional de Unión por la Patria subrayó que el oficialismo logrará meterse "en el balotaje con Milei". "Estoy convencida que está polarizada la elección y que nuestra fuerza política irá a una disputa de balotaje con Javier Milei", expresó.

Ante ello, la dirigente platense destacó la importancia de poder lograr la convocatoria que propuso el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, para conformar un futuro Gobierno de "unidad nacional". "Tenemos que construir un gran acuerdo de mayorías y de Estado con los partidos tradicionales para pelear contra el enemigo que en la Argentina es la extrema derecha y fascista que representa Javier Milei", afirmó al respecto la titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

"El candidato de La Libertad Avanza no va a ganar la elección, pero va a tener representantes en el Parlamento. Tenemos que unirnos con otros sectores", indicó.

Hoy, en #MelchorRomero y #LosHornos, seguimos con el operativo destinado a los vecinos afectados por el temporal, en los puntos de distribución de alimentos, ropa y colchones. Casa por casa, acompañamos a las familias de los barrios más perjudicados.



Finalmente, Tolosa Paz ratificó que "en los próximos días se harán anuncios" de medidas para atenuar los efectos de la devaluación.

"Trabajamos con el Presidente (Alberto Fernández) y Massa sobre las medidas para empleados formales y para el sector de los informales, los que no tienen trabajo registrado y que no le alcanzan las medidas de contención. En los próximos días se harán los anuncios correspondientes", concluyó.

Además, Tolosa Paz, llamó hoy a un gran acuerdo de mayorías y de Estado para vencer al candidato de LLA.

Por otra parte, la ministra también sostuvo que el Gobierno "tiene que desarmar ese enojo del pueblo" y tomar las medidas de contención a la devaluación, que en los próximos serán anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el ministro de economía, y candidato presidencial del espacio, Sergio Massa.

"Venimos tomando medidas permanentemente que permitan, en un proceso inflacionario, no quedar retrasados y que no erosionen los ingresos. Lo más importante es detener la inflación, detener la brecha cambiaria y acumular reservas, que es lo que está haciendo el ministro de Economía a través de los acuerdos con el Fondo, que van a permitir el ingreso de divisas y continuar con la premisa de crecimiento con inclusión social", finalizó.