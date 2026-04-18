El oficialismo lanzó "Encuentro Misionero" con miras al 2027

El oficialismo provincial misionero inició su camino hacia las elecciones provinciales y nacionales del 2027, bajo el nombre Encuentro Misionero, dejando de lado el nombre Frente Renovador de la Concordia Social con la que se inició como partido provincial en 2003. Así como en 2003, Encuentro Misionero apunta a construir un frente amplio con eje en el trabajo, la reactivación productiva y la defensa de Misiones.

El conductor del oficialismo provincial, el ex gobernador y actual diputado provincial Carlos Eduardo Rovira convocó a este encuentro que contó, entre otros con las presencias de vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sebastián Macías, el ex gobernador y diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, intendentes y legisladores.

De esta forma abrió el calendario electoral, pensando primero en las elecciones provinciales que seguramente estarán desdobladas de las nacionales con fecha no superior al mes de junio 2027 y, las posteriores nacionales de octubre.

De esta forma abrió el calendario electoral, pensando primero en las elecciones provinciales que seguramente estarán desdobladas de las nacionales con fecha no superior al mes de junio 2027 y, las posteriores nacionales de octubre.

El objetivo del oficialismo provincial es “abrir el juego, construir un frente amplio y volver a conectar con la gente en un contexto atravesado por la crisis económica, la desinformación y el desgaste general de la política”; dijo un Legislador provincial.

“La nueva etapa se define por un eje concreto: el trabajo y la reactivación productiva como ejes ordenadores del proyecto político provincial. El Misionerismo se propone así dar una respuesta directa a las preocupaciones cotidianas de las familias, los comerciantes, los productores y los trabajadores, en un escenario nacional marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre económica. La convocatoria busca poner en marcha una agenda que combine gestión, inversión y defensa del entramado productivo local”.

Volver a los orígenes: el poder está en la gente

Desde el oficioso provincial dijeron que “El misionerismo se propone pararse nuevamente desde su matriz fundacional: una construcción amplia, con vocación de sumar voluntades y con el objetivo central de defender el modelo provincial”.

En tanto que Carlos Eduardo Rovira, como conductor del espacio político planteó que “el frente no debe cerrarse sobre sí mismo, sino abrirse a nuevos dirigentes, nuevas expresiones y nuevos liderazgos. La consigna sigue siendo la misma que en el origen del proyecto “el poder está en la gente, ahora resignificada en un tiempo que exige cercanía, escucha y capacidad de interpretación política”.

“Este nuevo encuentro sintetiza la idea de un espacio que se abre, que tiende puentes y que convoca a todos los sectores de la sociedad misionera dispuestos a trabajar por la provincia”.

Defensa de Misiones

Sostuvieron que “se trata de una convocatoria amplia a la militancia, a los dirigentes, a las organizaciones sociales, a los sectores productivos y a todos los misioneros que quieran sumarse a una etapa de reconstrucción política y social. Lejos de limitarse a un tono electoral, el mensaje se presentó con carácter estratégico, con eje en la defensa de Misiones y en la necesidad de volver a esperanzar a la sociedad”.

Se anunció la conformación de una mesa de coordinación con dirigentes que saldrán a caminar la provincia, ordenar el armado y fortalecer la presencia territorial. La organización de candidaturas locales —concejalías e intendencias— comenzará a acelerarse en las próximas semanas y, si bien aún no hay nombres cerrados, está tomada la decisión de empezar a mover la estructura política con anticipación.

Defensa del modelo misionerista

Se reafirmó el perfil de Misiones como una provincia que sostiene equilibrio fiscal, servicios públicos de calidad y capacidad de gestión, un modelo que debe ser preservado en medio de la incertidumbre nacional. Se reivindicó la gobernabilidad, la responsabilidad institucional y la necesidad de actuar con inteligencia política en un país atravesado por crisis cíclicas, donde el desafío no pasa solo por resistir, sino por proyectar una salida con producción, trabajo y desarrollo.

Más calle, más escucha, más convocatoria

“El misionerismo llamó a dejar de lado miradas estrechas o personalistas y convocó a su dirigencia a volver a poner el foco en la sociedad. Más calle, más contacto directo y más capacidad de convocar a sectores que hoy se sienten desorientados o alejados de la política. La etapa que viene exigirá amplitud, generosidad y vocación de servicio, pero también decisión para formar nuevos cuadros y aggiornar el lenguaje político a los tiempos que corren”; dio un Jefe Comunal participante del encuentro.

“El mensaje fue claro: empezar antes, caminar más y volver a construir mayoría desde la cercanía con la gente. En otras palabras, abrir una nueva etapa del proyecto misionerista con una premisa conocida, pero actualizada al momento histórico: defender Misiones, ampliar la convocatoria y poner el trabajo y la reactivación en el centro de la agenda”