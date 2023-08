Qué puede pasar en Juntos por el Cambio si el 22 de octubre no se revierte el resultado

“Hay que esperar a que baje la espuma para ver dónde estamos parados”, fue la frase más escuchada en un fin de semana largo cargado de muchos encuentros y asados en la política. El llamado al “wait and see” por parte de varios dirigentes de Juntos por el Cambio es muy de sentido común, aunque también lo expresan para desalentar el pesimismo que reina en esos círculos sobre un amesetamiento de Patricia Bullrich y evitar una crisis interna frente a lo que se viene.

La pregunta que más intriga genera en la coalición opositora tiene que ver con lo que podría llegar a suceder si el veredicto de las urnas en octubre no trae buenas noticias. Hay dos escenarios que generan terror en JxC: obviamente, el primero es que Javier Milei se imponga en primera vuelta. Mientras que el segundo, casi tan trágico como el anterior, es que Bullrich se quede afuera del ballotaje. Por eso se percibe un clima de creciente preocupación y desconcierto. “Se nos quemaron todos los papeles y Patricia sigue sin reaccionar”, dice un referente del PRO que militaba en la vereda de enfrente de la exministra de Seguridad.

No son pocos los dirigentes de JxC que ponen en duda la capacidad de reacción de Bullrich frente al avance de Milei y el posicionamiento que ha logrado luego de haber sido el candidato más votado en las primarias. Quien se animó a hacer público lo que otros prefieren manifestar en privado, fue Alfonso Prat Gay: “Macri también tiene un rol para jugar. Dijo que iba a ser neutral en la interna pero no lo fue, y ahora está siendo neutral en la general porque hay un coqueteo con Milei que confunde mucho al votante". Y no se quedó ahí. También apuntó contra la candidata presidencial de su espacio al afirmar que “Patricia tiene que empezar a mostrar rápidamente el equipo y explicar la estrategia en los distintos lugares centrales. Tiene que mostrar un equipo con seriedad y con seis ideas claras. No se sabe ni quién va a ser su ministro de Economía. Ya no se vale más lo de decir ‘no sé con qué nos vamos a encontrar el próximo 10 de diciembre'”.

Una de las cuestiones que se analizaron en los asados y largas sobremesas que mantuvieron referentes del PRO y de la UCR este fin de semana, es cómo “fortalecer” a la aspirante presidencial sin que se sienta “desautorizada”. El consenso generalizado es que Milei picó en punta y no va a ser fácil alcanzarlo porque “está de moda y viene arriba de una ola nacional”. “Hay que implementar una campaña moderna que apunte a explicarle al electorado que nosotros somos los únicos que estamos en condiciones de hacer un cambio realista”, sostiene un senador del radicalismo.

Preocupa el "efecto Milei"

En el universo de los “halcones” del PRO discrepan con esa mirada de moderación. “Patricia es disruptiva y no deben intentar desperfilarla. Por algo es una emergente en contra de la Cuarentena, ella expresa todo lo contrario a lo que Milei denomina la casta”, explica una fuente bullrichista que no comparte el pesimismo de sus colegas de coalición. “Cuando baje la espuma vamos a recuperar muchos votos en base a la sensatez que expresa nuestra candidata, el electorado no es suicida”, agrega con énfasis.

Pero también ha comenzado la especulación política sobre lo que pueda llegar a ocurrir si la presidenta del PRO en licencia no logra torcer la tendencia exitista. El factor Macri es un elemento de permanente tensión dentro de JxC, y algunos pronostican un pase de facturas si Bullrich es superada por un tsunami libertario. “Mauricio ya hizo daño al jugar en la interna y coquetear desde el domingo de las PASO con Milei”, afirma un referente radical. Una de las incógnitas que se plantean es quiénes quedarían en pie frente al hipotético escenario de no llegar a la Casa Rosada. Las consultas realizadas por MDZ indican que Jorge Macri y Maxi Pullaro serían los nuevos emergentes si logran imponerse en las elecciones generales en CABA y Santa Fe. “Si no podemos ganar las presidenciales, Jorge y Maxi son los que prometen más futuro y pueden posicionarse muy bien para el '27”, detalla un operador influyente dentro del PRO.

Otros voceros consultados creen que, frente a la peor de las hipótesis, habrá una mesa donde tendrán peso también los gobernadores nuevos como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), y Marcelo Orrego (San Luis). Además, suman a la lista al ganador de las PASO entrerrianas, Rogelio Frigerio, con serias chances de quedarse con la Gobernación de ese distrito. “Pase lo que pase en las elecciones de octubre, la implementación de una mesa más federal es indispensable para equilibrar el peso que siempre tiene en las decisiones la dirigencia del AMBA”, explica una fuente del interior.

Probablemente el escenario que más inquieta a los referentes de peso de JxC es un eventual ballotake entre Javier Milei y Sergio Massa. Preocupa porque se viviría como una tragedia quedar afuera de la segunda vuelta, pero además no habría consenso a la hora de tomar una definición dentro de la alianza. El ala más dura preferiría al libertario antes que al ministro de Economía, sobre todo Macri. Mientras que el sector “paloma” estaría más cerca de la abstención o incluso podrían apoyar a Massa antes que a Milei. En ese pelotón ponen a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau. Se vislumbra un panorama incierto para JxC, o por lo menos así lo expresan muchos dirigentes de esa coalición.