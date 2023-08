Jorge Macri se metió en la interna de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal: que dijo el precandidato a jefe de gobierno porteño

Luego de las repercusiones por las críticas de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal respecto a su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, quien salió a hablar fue Jorge Macri. En una entrevista televisiva, el precandidato a jefe de Gobierno porteño evitó agregar más leña al fuego en Juntos por el Cambio y consideró que desde su rol debía "bajarle el tono a esta pelea".

"Cada uno puede tomar la decisión de apoyar a quien quiera. Tendrá que explicar por qué. Yo no sé si ella se había comprometido a una cosa distinta con Mauricio o no. Sinceramente no lo sé", respondió el dirigente del PRO en diálogo por LN+.

Por su parte, negó que su primo esté perjudicando a la interna de la coalición a pocos días de las PASO pero agregó en vistas electorales: "Me parece que tenemos un desafío grande que es ganarle al kirchnerismo. Y si perdemos de vista ese objetivo y asumimos que ellos ya perdieron, podemos terminar peleándonos entre nosotros".

Las declaraciones del aspirante a la gobernación porteña intentan poner paños fríos en una jornada caliente que tuvo varios cuestionamientos contra Vidal y en el que resaltó los duros dichos de Mauricio Macri.

"Siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su perfil, y eso es lo que le duele a la gente que está con ella", había declarado el exmandatario unas horas antes.

Por otro lado, hizo referencia a sus propuestas de campaña y puso hincapié en su dura postura para terminar con los cortes de calle en el centro de la Ciudad.

"Para mí trapitos, piquetes, manteros, todas formas de desorden y de precariedad ilegal se tiene que terminar", enfatizó y agregó que se requiere de una "decisión política" que esté acompañada por "la justicia, la policía y un gobierno nacional que te ayude".

Además, acentuó que hay una investigación en curso contra quienes organizan la venta ilegal en las calles y consideró "altamente probable" la participación de organizaciones sociales. Lo interesante es identificar quién los está trayendo y quién le cobra el metro cuadrado", cerró.