Los datos que indican que Javier Milei aún no ha alcanzado su techo electoral y el 30% es solo el piso

El batacazo del domingo ha motivado distintos análisis. El diputado libertario Javier Milei fue el candidato más votado con el 30% de los votos contra el 28% de Juntos por el Cambio y el 27% de Unión por la Patria. Pero además tiene una ventaja: los votos de Milei son solo de Milei, mientras que los otros dos frentes alcanzaron esos porcentajes gracias a las sumas de las candidaturas de Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, por un lado, y Sergio Massa y Juan Grabois por el otro. Según el encuestado Elbio Rodríguez eso le da la tranquilidad al libertario de entrar a un balotaje solo reteniendo el voto que ya obtuvo mientras que el resto deben salir a pescar seguidores. Incluso, explicó por qué Milei tiene altas chances de ganar ese balotaje.

En Mendoza el fenómeno Milei arrasó en las urnas. A tal punto que hubo ciudadanos que expresaron malestar en la puerta de las escuelas porque no quedaban boletas de La Libertad Avanza y no podían votar. Según la candidata a diputada nacional, Mercedes Llano, eso demuestra que sus votantes no elegían a Milei por "bronca" sino por convicción y que por ende es un "voto fiel" que se repetirá en octubre. Incluso con mayor caudal porque ya no comentarán el mismo error con la reposición de boletas y sumarán más votos que en las PASO. En base a ello dan por hecho que el 22 de octubre superarán ese 30% porque hay miles de argentinos que no encontraron las listas en el cuarto oscuro y ahora si estarán.

Para Elbio Rodríguez, encuestador que anticipó que Milei ganaría en Mendoza incluso superando la sumatoria de los candidatos de Juntos por el Cambio, hablar de "voto bronca" es un error. "Yo hice un análisis sobre el humor con una pregunta simple:con qué ánimo iban a votar éstas elecciones. Las opciones eran enojado, esperanzado e indiferente. Enojado me daba un 14%, mientras esperanzado e indiferente me daba un 86%", explicó en diálogo con MDZ Radio y dijo que aproximadamente un 43% dijo que votaba esperanzado y un 43% con indiferencia.

"Eso me hace pensar que hablar de un voto bronca no sería un buen análisis de lo que está pasando en la sociedad. Milei fue capaz de movilizar a partir de una esperanza en el enfrentamiento de lo que él denominó como la casta política o capturar a los indiferentes o personas que decían que hay que arreglarse como pueda. La propuesta rebelde de Milei terminó capturándolas", esgrimió.

Para Elbio Rodríguez una de las formas de explicar el batacazo en las urnas es que Milei fue el único candidato que le habló a la ciudadanía mientras el resto se dedicaba a resolver sus problemas partidarios.

Milei sonrió el último domingo.

"Durante toda la campaña Milei fue el único candidato que le habló a la gente. Los demás candidatos se la pasaban discutiendo entre ellos. Cuestiones internas, si era candidato único o no. Rodríguez Larreta contra Bullirch, Massa que con eso de que si iba Scioli o no iba a Scioli como candidato. Es decir, un plan discursivo que tenía poco de mensaje respecto a la gente", aseveró el analista.

Y a eso sumó otro punto importante: Milei hizo propuestas. Si bien Elbio Rodríguez afirma que es poco probable que todos se hayan puesto a estudiar esas propuestas, sostiene que quienes coinciden con el diagnóstico del origen de los problemas le dan un voto de confianza a las soluciones que propone para resolverlos. "Cuando uno logra empatía respecto al diagnóstico, como Milei que lo logró bien hablando de la casta que nos roba, no se analiza en detalle lo que implica la solución de romper el Banco Central", expresó.

"Las discusiones políticas no estaban dirigidas a la gente. Milei logra movilizar a la gente porque le habla a la gente. 'Nos roban y yo voy a terminar con eso'. Le hablaba directamente a la población", finalizó.

Por último, en referencia al posible balotaje Elbio Rodríguez sostuvo que Milei tiene ventaja sobre sus dos competidores. "Manteniendo el 30% de los votos entra al balotaje y él dice que lo gana. Para mi tiene sentido esa afirmación. Porque si queda tercero Massa, los votantes peronistas no van a votar a Juntos por el Cambio por lo menos de forma mayoritaria. Y lo mismo si queda tercera Patricia Bullrich. Es probable que la mayoría de sus votos también vayan para Milei. El escenario que tiene es favorable", concluyó.