Votamos con enojo, sin pensar en el futuro

Primero creo que fue claramente el corolario de una situación de humor social muy complicado, de una sociedad muy desahuciada, sin futuro, con angustia, incertidumbre, cansada de dos coaliciones que fracasaron y obviamente la pregunta del millón era si todo ese estado de ánimo se iba a trasladar a un voto alternativo o no, o si la gente iba a actuar de manera más conservadora. En ese punto se rompió una previsión.

Está claro con los resultados en la mano que tenemos un Javier Milei que desafía a las dos coaliciones en sus ciudadelas. A Juntos por el Cambio le ganó en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, le ganó el centro productivo y al peronismo le compitió votos en barrios populares. Entonces desde ese punto de vista este cumplió muy eficientemente su rol de crítico del estatus. Me parece que no hay que hacer una lectura ideológica de estos resultados.

El votante de Javier Milei es un votante despolitizado, desideologizado. Es un votante que básicamente de sectores medios y bajos, además del corte de edad de menos de 30, que está buscando no caerse al sistema, es un votante que no quiere el plan, ni quiere un empleo público, que quiere un empleo en blanco que le permita progresar en la vida. En definitiva, todo un público que está buscando una expectativa de futuro que las dos coaliciones no le dieron.

A Juntos por el Cambio se lo nota golpeado, se lo nota desorientado en qué tiene que hacer de acá en adelante. Foto: MDZ.

El gobierno porque está en gestión y con un mal resultado y Juntos por el Cambio porque no hizo ninguna autocrítica pública y básicamente lo que dijo es que había que hacer lo mismo pero más rápido y entonces obviamente frente a esa alternativa de que había que hacer lo mismo que ya fracasó, para un público no politizado, esto es y vamos a probar con Javier Milei si total no perdemos nada me parece que quedó, obviamente ya vamos a empezar una película nueva, que habrá que ver, pero que si este escenario, algo de esta fotografía permanece en octubre, vamos a tener una Argentina muy fracturada políticamente. Con el gobernador, el presidente de un partido, el gobernador del polo ideológico totalmente opuesto, un escenario de gobernaciones bastante dividida entre peronismo y Juntos por el Cambio, un presidente que llegaría con un poder legislativo muy acotado y eso, para la gobernabilidad es una situación muy complicada, sobre todo teniendo que atravesar una crisis. No creo que el resultado es que vayamos a ver una polarización en octubre, yo creo que vamos a seguir en un escenario de fragmentación, si algo lo aseguraba era la presencia de Javier Milei.

Me parece que si Javier Milei hubiese salido tercero, uno podría proyectar eventualmente una cierta polarización en octubre, pero eso no va a suceder, el gobierno, el oficialismo es el que tiene el techo más bajo. Con lo que tiene puede juntar algo más pero le va a costar muchísimo. Cada vez que fuimos a elecciones generales votó más gente y en general esa gente favoreció más a Juntos por el Cambio pero, como todo se está describiendo, ahora no sabemos. Creo que Javier Milei ahora puede entusiasmar a mucha gente que se quedó en la casa que quizá pensó que no valió la pena. Y a Juntos por el Cambio se lo nota golpeado, se lo nota desorientado sobre qué tiene que hacer de acá en adelante.

* Carlos Fara, Analista político.