Elecciones en CABA: con gente todavía votando, la mirada está en la interna Macri-Lousteau

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) elige a precandidatos para la presidencia de la Nación y autoridades locales, en un sistema inédito de elecciones concurrentes. Para las elecciones presidenciales de Argentina de 2023 se votará con la tradicional boleta de papel, mientras que para los cargos locales se elegirán mediante voto electrónico, como se hizo en 2015.

En CABA habrá dos sistemas de elección que funcionarán de la mano en cada una de las mesas de los 1099 establecimientos dispuestos para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Los electores votarán primero para los cargos tradicionales bajo el método tradicional de la boleta de papel, para luego elegir a los candidatos porteños con el sistema de voto electrónico.

18.30 | Cerraron los comicios, pero en algunos colegios se votará hasta las 19.30

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, determinó que se podrá seguir votando hasta las 19.30 en los establecimientos capitalinos en los que las filas lleguen hasta la calle, informaron fuentes judiciales. En aquellos lugares habilitados para votar donde no queden electores esperando fuera del establecimiento, se cerraron las puertas a las 18 y los comicios continuarán hasta que todos hubieran terminado de sufragar.

Se trata de una decisión tomada esta tarde a partir de las demoras generadas en la Ciudad de Buenos Aires producto de la concurrencia de dos sistemas para votar: para los cargos nacionales se utiliza la tradicional boleta de papel y para lo locales la boleta electrónica. Las escuelas donde se seguirá votando hasta las 19.30 son el colegio Raíces, en Gavilán 4455; el Instituto San Isidro Labrador, en la Avenida San isidro 4700; y la escuela número 2 maestro Eduardo Luis Vicente, en Larrazábal.

13:24 | Largas filas en las mesas de votación

El sistema de elecciones concurrentes y las dificultades con el voto electrónico generaron largas filas en las mesas de votación de la CABA. Algunos electores declararon que debieron esperar más de una hora para poder votar en el innovador sistema que se organizó para las elecciones que definirán los candidatos nacionales y del gobierno local.

12:07 | No se confirmó la extensión de los comicios

La jueza María Servini de Cubría confirmó que no está decidido extender el horario de votación en las escuelas porteñas como consecuencia de los problemas con el voto electrónico. Sí, en cambio, dijo que a partir de las 17 se evaluará la situación en cada establecimiento, y de acuerdo con el panorama y el porcentaje faltante de votantes, se decidirá entonces si es necesario extender hasta las 19 la votación.

11:00 | Desde la organización defendieron el voto electrónico

Fuentes del Gobierno porteño resaltaron: "Solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1 por ciento del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados". Además informaron que "en algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero ya fueron cubiertas. No se registran en este momento inconvenientes en las mesas de votación".

10:53 | Santoro se sumó a las críticas contra el voto electrónico

Leandro Santoro, candidato por el kirchnerismo en la Ciudad, criticó que autoridades de mesa que no permiten la opción de votar en el distrito capitalino por la falta de disponibilidad de máquinas. En esa misma línea llamó a los porteños a votar y a defender su derecho al voto.

10:35 | La jueza federal Servini criticó la elección

La jueza federal María Romilda Servini catalogó como "preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires". La crítica fue en dirección a la organización de los comicios y la gestión de los comicios en la celebración de elecciones concurrentes. Esto fue parte de una nota que envió la jueza a la Cámara Nacional Electoral mostrando preocupación por las deficiencias en las máquinas de voto electrónico.

En declaraciones a la prensa, la jueza explicó que hay más de 200 máquinas que presentaron problemas o no funcionan en las elecciones de la CABA. Por otro lado, desde el Gobierno porteño señalaron que las máquinas que presentaron problemas fueron menos de cien y representarían menos del 1% del total de dispositivos. "Mandé a hacer yo una auditoría con los asesores del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura. No le dieron la documentación que pedían. Mi perito me contesta eso. Y encima sí que se puede poner un pendrive y la máquina responde al pendrive. He tenido que dar instrucciones porque esto cambiaría toda la votación", declaró la magistrada.

10:30 | Votó Ramiro Marra: "Si uno no vota, los demás votan por uno"

El candidato por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, votó en la escuela Santa María de los Ángeles del barrio de Saavedra. "Hoy es un día muy importante. Es el día en donde nos toca a los argentinos y porteños elegir qué país y ciudad queremos para el futuro. Por eso quiero pedirle a todos que vayan a votar, no se pierdan esta oportunidad histórica, que si uno no vota, los demás votan por uno", declaró tras emitir su voto. El candidato liberal animó a los electores a votar

10:02 | El voto de Horacio Rodríguez Larreta

El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio votó y deseó que "todos los argentinos puedan votar en paz", pero además agregó "todavía es muy temprano para conclusiones". Además declaró que es importantes que "todos los argentinos vayan a votar". El actual Jefe de Gobierno porteño votó luego de una reunión de dirigentes en el marco de un desayuno. El jefe de Gobierno votó y la jueza Servini criticó el sistema de elección en la Ciudad

9:40 | Votó Jorge Macri

El candidato por el Pro emitió su voto y expresó: "Ha sido una campaña muy cerca de la gente". Además minimizó las acusaciones cruzadas por la veda que se denunciaron contra su espacio en una interna que parece que no terminará hasta el último voto por la candidatura del oficialismo porteño. El actual ministro de Gobierno de la CABA defendió el sistema concurrente y lo calificó como ágil a pesar de la doble modalidad de voto. A futuro, aseguró que sea cual sea el resultado van a trabajar en unidad ambos equipos de la interna de Juntos por el Cambio.

08:52 | Votó Martín Lousteau