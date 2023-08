El incómodo momento de Patricia Bullrich al votar: tuvo que hacerlo siete veces

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, fue a votar este domingo al mediodía a La Rural. En medio de las denuncias por problemas con las máquinas de voto electrónico en CABA (en un momento se habló de extender el horario de cierre de los comicios, información que luego fue desmentida), la exministra de Seguridad vivió estos inconvenientes en carne propia.

Las cámaras enfocaban el momento del voto de Bullrich, que no salió como ella esperaba. Primero se acercaron para intentar ayudarla pero, después de varios intentos, tuvieron que cambiarle la máquina.

Tras la asistencia de varios técnicos, Bullrich finalmente logró votar luego de una espera de más de 10 minutos mientras se solucionaban los problemas derivados con este equipo.

La Ciudad de Buenos Aires realiza una elección denominada "concurrente", en la cual las categorías nacionales se votan con la boleta tradicional de papel y las categorías municipales o locales con boleta electrónica.

Tras emitir su voto, Bullrich aseguró que la votación en la ciudad de Buenos Aires "fue un desastre” y criticó el sistema implementado. “Tuve que votar como siete veces y me cambiaron la máquina porque no funcionaba y tuve que hacerlo nuevamente en una nueva máquina”, agregó.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila como siempre, pero en la Ciudad me falló la máquina. Votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista a la que yo no quería votar. Tampoco imprimía la máquina”, detalló la precandidata presidencial que dijo que los técnicos “por supuesto vieron mi voto porque no había otra manera”. “Me parece que los sistemas electorales tiene que tener una madurez, hay que probarlos, trabajarlos para ver si funcionan”, agregó.

Persisten los problemas con el voto electrónico

La jueza federal con competencia electoral María Servini “se comunicó reiteradamente” con el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, para buscar una solución a las dificultades para la votación electrónica a cargos locales.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, que precisaron que la situación sigue siendo “caótica” en varios centros de votación en los que las máquinas funcionan mal o directamente no funcionan.

Durante la mañana se creó una confusión respecto de la posibilidad de extender el horario de votación en la Capital Federal. Hasta el momento no hay comunicación oficial alguna sobre modificaciones en el horario establecido por ley.