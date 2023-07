La propuesta de un juez de la Corte para salvar el concurso de ingreso al Poder Judicial

Las sospechas de una posible filtración de las respuestas del examen del concurso de ingreso al Poder Judicial ha generado una fuerte controversia en tribunales. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia elevó un pedido de informes a la Universidad Nacional de Cuyo para que investigue quiénes tuvieron acceso a los exámenes y las respuestas. Asimismo, este lunes se reunirán los integrantes del alto tribunal para resolver cómo continuará el proceso de ingreso y definir si el segundo examen tiene lugar el 19 de julio, como estaba previsto, o si se posterga. En este escenario de incertidumbre, el ministro Mario Adaro propuso incorporar una declaración jurada al proceso para demostrar que no hubo conocimiento previo de la evaluación.

Concretamente se generaron dudas sobre la confidencialidad del primer examen que rindieron alrededor de 18.000 mendocinos con la intención de incorporarse como empleados al Poder Judicial. Según señalaron desde tribunales, un familiar directo de una persona que tuvo acceso a las evaluaciones sacó puntaje perfecto y fue la que más rápido lo terminó. Este hecho encendió alarmas y provocó la intervención de la Suprema Corte.

La continuidad del proceso la decidirá el pleno de los integrantes del máximo tribunal provincial. En este sentido, el juez Mario Adaro adelantó su postura respecto a lo sucedido y propuso una solución.

En diálogo con MDZ Radio, el integrante de la Corte resaltó que desde el punto de vista técnico “el trabajo que han hecho nuestros equipos es impecable”. Indicó que “pueden ocurrir errores humanos o de conducta, es lo que estamos viendo, pero no puede oscurecer todo el resto del trabajo”.

Respecto de la continuidad del concurso, el ministro sostuvo que “la voluntad de la Corte es seguir el proceso adelante y veremos el lunes si sigue con la misma fecha, porque hay muchas impugnaciones”.

“Todavía no lo tenemos definido en el pleno, pero mi postura personal es que aunque no estuviera previsto hay que publicar la lista del primer examen, hay que cerrar todas las impugnaciones y estamos proponiendo incorporar una declaración jurada acerca de si conoces o no toda la lista de personas que estuvieron en el proceso del examen y si conocieron o no conocieron ese contenido antes”, propuso Adaro.

Explicó que el objetivo de esa declaración es cubrir una eventual revelación posterior sobre un posible conocimiento previo del examen.

En tanto, advirtió que los concursantes pueden tener una relación de filiación con los involucrados en el proceso y que “no es incompatible”, pero remarcó que “uno la tiene que hacer pública”. “Y una vez que se haga pública declarar si ha tenido conocimiento o no. Y si uno manifiesta que no, no se puede invertir la carga de la prueba de la inocencia, porque puede haber una coincidencia pero va a quedar demostrado en el segundo examen”, agregó.

Respecto de esta segunda etapa del proceso, el juez sostuvo que están viendo si el examen tendrá lugar o no el 19 de julio como estaba previsto y también se analizará si se realiza de manera virtual o presencial.

“El Poder Judicial de Mendoza hace más de 20 años que tiene concursos de ingresos. Cada vez que hay un concurso siempre hay dudas. Lo que uno no se puede dejar de hacer es tener reglas claras y publicidad de los actos”, expresó Adaro.