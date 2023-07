De la mano de Macri y Bullrich, Carolina Losada descontó la ventaja y acecha a Maximiliano Pullaro

A ocho día de las primarias en Santa Fe se percibe una fuerte polarización dentro de Juntos por el Cambio entre Maxi Pullaro y Carolina Losada. Esta feroz interna tiende a nacionalizarse frente a una sociedad indiferente y poco interesada en las PASO que se van a llevar a cabo en esa provincia.

El desinterés del electorado santafecino genera pronósticos de baja participación en las urnas. La tendencia que se reflejó en los comicios ejecutivos de Córdoba puede repetirse en el distrito que gobierna Omar Perotti. Y encima las primarias se realizan el fin de semana previo al inicio de las vacaciones de invierno, otro elemento que puede desalentar la concurrencia en esos comicios. La pregunta del millón es a quién podría perjudicar que vaya a votar menos gente. Nadie lo tiene claro.

Lo concreto es que Losada en las últimas semanas logró descontar la diferencia que le llevaban Pullaro en la competencia de JxC. Y, además, la exintendente socialista de Rosario Mónica Fein es la tercera en discordia y ha crecido en intención de voto dentro del llamado Frente de Frentes. El diputado provincial de la UCR picó en punta y llegó a sacarle 10 puntos a la senadora nacional. Los últimos números indican que puede ganar cualquier de los dos y esta competencia se define en Rosario donde está algo más del 40% del padrón del distrito.

En ese contexto, la periodista recibió el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al llevar como compañero de fórmula al actual presidente provisional del PRO, Federico Angelini. El candidato a vicegobernador es un hombre de extrema confianza del expresidente y ha logrado tener influencia dentro del bullrichismo. Por eso resultaba previsible que la campaña de este binomio intentara nacionalizar el escenario electoral santafecino y apuntar contra la gestión de Pullaro en el área de Seguridad durante la gestión del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz.











“Los primeros en embarrar la cancha fueron ellos con juego sucio en las redes sociales por orden de Yaco, quien está muy pendiente de lo que ocurra acá”, comenta a MDZ una fuente halcona en referencia al predicamento que tendría el jefe de la corriente interna Evolución, Emiliano Yacobitti. Este polémico dirigente tiene dos objetivos muy concretos en términos electorales: lograr que Martín Lousteau le gane a Jorge Macri en CABA y poner al próximo gobernador de Santa Fe.

Sin embargo, el ex funcionario de Lifschitz tiene peso propio y autonomía. Sabe que su alianza con Horacio Rodríguez Larreta le puede jugar en contra porque Bullrich aparece como favorita para imponerse en el distrito. Comentan en su entorno que no quiere a ninguna figura nacional en la última semana de campaña. Y tampoco el domingo por la noche, ya que si logra ganar la contienda tiene que ir a buscar al votante de su rival quien, aclaró, no piensa acompañarlo.

También le interesan los votos de Fein, quien pelea el segundo lugar en Rosario junto a él, de acuerdo a los últimos números. A los socialistas les debe costar esta alianza con el PRO, pero a Pullaro lo ven más cercano que a Losada. Igual, en la ciudad más importante de la provincia, lidera la senadora nacional. Pero los tres candidatos del Frente de Frentes van a poner toda la artillería en territorio rosarino en la recta final.

Si bien la suma aritmética de la coalición opositora anticipa un triunfo en las elecciones generales sobre el peronismo, Marcelo Lewandosky lidera la intención de voto en Rosario. El candidato mas competitivo dentro de la oferta del oficialismo puede ser una amenaza porque buscará a los votantes socialistas que en las PASO apoyan a Fein. El periodista deportivo es muy popular en esa ciudad y no se lo emparenta con la mala gestión de Perotti, ya que la relación entre ambas es muy distante y tampoco es kirchnerista.

Pero en los campamentos de los dos precandidatos con más chances de suceder a Perotti reina un optimismo moderado. Los allegados a Pullaro sostienen que están ganando por un margen mayor al margen de error. Destacan que en las últimas horas su candidato supera a su competidora por 4 puntos. En el búnker de la expanelista de TV festejan el empate técnico y creen que el envión de la recuperación que tuvo en las últimas semanas la va a ayudar a ganar la primaria. El otro interrogante gira en torno a Bullrich. ¿Viajará a Rosario el domingo próximo? ¿Ratificará su apoyo o tomará distancias al desconcierto del resultado? Por las dudas, Macri tiene su excusa: viajó al exterior y no podrá estar presente.