Juntos por el Cambio ganó en Chubut: los mensajes de Cornejo y Petri tras el histórico triunfo de Ignacio Torres

Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Mendoza, y Luis Petri, precandidato a vicepresidente de la Nación, celebraron el resonante e histórico triunfo de Ignacio Torres, ahora flamante gobernador de Chubut, quien se impuso en una reñida elección que pasada la medianoche todavía estaba voto a voto entre el candidato de Juntos por el Cambio y Juan Pablo Luque, del PJ. Juntos por el Cambio derrotó nuevamente al PJ en una elección provincial y cortó con 20 años de gobiernos peronistas ni más ni menos que en una provincia del sur de la Argentina.

"¡Cambió Chubut! Felicito a @NachoTorresCH, @gustamenna y a todo @juntoscambioar por este triunfo que nos inspira para las primarias nacionales del 13 de agosto", fueron las palabras de Cornejo, que subió una foto junto a Patricia Bullrich y el nuevo ganador en el sur del país.

Las felicitaciones de Alfredo Cornejo. Foto: captura Twitter

Luis Petri subió la apuesta y mostró su felicidad porque así "se terminan años de políticas populistas kirchneristas que fundieron a una provincia rica y llena de recursos". El compañero de fórmula de Patricia Bullrich precisó que fue un "triunfo histórico de @NachoTorresCH y @gustamenna. Felicitaciones a ellos y a todo el pueblo de Chubut que con coraje eligió el cambio. #LaFuerzaDelCambio es imparable!".

El candidato a gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se impuso este domingo en las elecciones provinciales superando por 2 puntos al postulante de Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio.

Ignacio Torres ganó en un final voto a voto y muy caliente

El candidato de Juntos por el Cambio para gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que "Chubut cambió" y "tiene nuevo gobernador". Desde el búnker, acompañado por los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pidió a los presentes que se queden "tranquilos" porque "nosotros tenemos los datos" y acusó al peronismo de querer "confundir" con los resultados electorales. Incluso, quien era el candidato oficalista, Luque, salió a decir que había ganado por "800 votos".

En su búnker destacó que "acá hay chubutenses que quieren sacar adelante la provincia tras 20 años de desidia y corrupción. No nos van a engañar más. A partir de ahora, vamos por una provincia seria, con cultura del trabajo, del esfuerzo. A partir de hoy, cuando asumamos con Gustavo Menna, esas patotas no van a volver aA estar. No les tenemos miedo ni a los Arcioni, los Luque, los Sastre de la vida. Esta provincia necesita orden y paz".

El flamante gobernador de Chubut arremetió contra el peronismo y los acusó de querer confundir a los votantes: "Por una vez tenian la oportunidad de decir 'perdimos' pero como siempre apelan a la trampa y la mentira. Nosotros tenemos los datos de que Chubut cambió y que Chubut tiene nuevo gobernador".