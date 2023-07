Tras la disputa interna en las PASO, así quedó la lista definitiva del PJ

Tras la competencia interna entre cuatro listas en las PASO de junio, el frente Elegí proclamó a los candidatos que presentará la para la competencia electoral de las generales provinciales del 24 de septiembre. Los lugares en la lista definitiva del peronismo se definieron a partir de los votos que obtuvo cada espacio en las primarias en las distintas categorías y la distribución se hizo a partir del sistema D'Hondt.

De esta manera, la Junta Electoral del frente Elegí proclamó a los candidatos a gobernador, vicegobernador; senadores y diputados provinciales; intendentes y concejales para los departamentos de Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Junín, Rivadavia, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato , General Alvear y Malargüe. Estos son los municipios que no desdoblaron sus elecciones departamentales.

El peronismo definió que la integración final de la lista se realice a través del sistema D'Hondt, utilizado para asignar bancas para cargos legislativos nacionales y provinciales y que reparte lugares en base a la cantidad de votos obtenidos.

En las PASO el frente tuvo una competencia de cuatro precandidatos a gobernador y cada uno presentó sus propios postulantes a senadores y diputados, intendentes y concejales. Pero además hubo otros múltiples aspirantes a jefes comunales y ediles en distintos departamentos.

Asimismo, el espacio fijó como criterio que las listas de precandidatos debían superar un umbral del 10% de votos, computados sobre la totalidad de sufragios obtenidos por la agrupación, es decir sumadas todas las listas internas participantes en la categoría respectiva. A su vez, garantizó la paridad de género por binomios a la hora de determinar los nombres que figurarán en la boleta para las generales.

Félix González ecabezará la lista de senadores provinciales del frente Elegí.

Los nombres del peronismo para las generales

De esta manera, la lista del frente Elegí para las generales del 24 de septiembre estará encabezada por Omar Parisi como candidato a gobernador y Lucas Ilardo como candidato a vice. Los dirigentes integraron la lista de Ahora Peronismo (AP) que se impuso a nivel provincial y en las secciones electorales Primera, Segunda y Tercera.

En tanto, la lista de Avanza Mendoza (AM), que llevaba a Guillermo Carmona como principal postulante y tenía el respaldo de los hermanos Emir y Omar Félix, salió segunda en la provincia y se impuso en la Cuarta Sección, que representa al sur provincial.

La tercera lista más votada fue Rearmemos Mendoza (RM), liderada por Nicolás Guillén, que tuvo un muy buen desempeño en la Tercera Sección electoral, donde resultó como el segundo sector interno peronista más votado. Este espacio logró colocar a los candidatos en segundo término en la listas de senadores y diputados provinciales de este distrito que incluye a Godoy Cruz, Luján y el Valle de Uco.

Finalmente, la lista de La Base que postulaba a Alfredo Guevara a la gobernación salió cuarta en la interna del frente y no logró ubicar a sus aspirantes en la nómina final. La diputada nacional Marisa Uceda irá por una banca en el Senado provincial.

Estas son las listas definitivas del legisladores del Frente Elegí:

Candidatos a Senadores Primera Sección

Félix González (AP), María de los Ángeles Díaz (AM), Mariana Santander (AP), Juan Pablo Soloa (RM), Zidanelia “Lia” Álvarez (AP), Gustavo Héctor Saua (AM).

Candidatos a Senadores Segunda Sección

Duilio Pezzutti (AP), Rosario del Carmen Edid (AM), Florencia Canali (AP), Juan Manuel Serrano (AP), Valeria Barros (RM).

Candidatos a Senadores Tercera Sección

Marisa Uceda (AP), Julio Fernando Andrada (RM), Julio Bellido (AM), Sandra del Valle Castro (AP).

Candidatos a Senadores Cuarta Sección

Mauricio Sat (AM), Hilda Quiroga (AM), Raúl Guerra (AP), Susana Belloso (AM).

Candidatos a Diputados Primera Sección

Verónica Valverde (AP), Fabián Miranda (AM), Néstor Márquez (AP), Yésica Carolina Neila (RM), Sebastián Pedro Brizuela (AP), Fernanda Lacoste (AM), María del Carmen Romano (AP).

Candidatos a Diputados Segunda Sección

Gabriela Lizana (AP), Alberto Roza (AP), Juan Pablo Yapura (AM), Paula Natividad Rodríguez (AP), Eliana Lucero (RM), Juan José Vera (AP), Lorena Gina Colombo (AM).

Candidatos a Diputados Tercera Sección

Marisa Garnica (AP), Jonathan Palacios (RM), Martín Hinojosa (AM), Sonia Quiroga (AP), Pablo Martín Ferrari (AP).

Candidatos a Diputados Cuarta Sección

Germán Gómez (AM), Cristina Da Dalt (AM), Osvaldo Facundo Chaca (AP), Yanela Betiana Medina (AM), Javier Muñoz (AM).