El rol de los testigos en el juicio y la declaración de Walter Bento ante el fiscal Dante Vega: qué dijo su abogado

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, dialogó con MDZ Radio y -en el marco del juicio oral que enfrenta el juez federal suspendido- se refirió a lo ocurrido en las dos jornadas desde que inició el proceso en los Tribunales Federales de Mendoza. Por un lado, sostuvo que el magistrado "va a declarar y va a contestar preguntas de todos, inclusive del fiscal Dante Vega". En tanto, deslizó que "hay muchísimos testigos de oídos, que son muy relativos y que no son directos. Es decir, acá no hay ninguno que diga que le dio la plata a Bento".

La primera inquietud expresada hacia el Dr. Fragueiro Frías se refirió a la catarata de acusaciones presentes y todos los datos que se exponen en un juicio que involucra a más de 350 personas y que en la elevación se aprecian casi 800 páginas. "Son los requerimientos de elevación a juicio. Esto no es nuevo y no documento nuevo. Es decir, es lo que abre la instancia del juicio oral. Lo más importante es el juicio oral. La instrucción tiene impacto, significancia, pero en todos los países desarrollados -inclusive con los códigos modernos- la importancia es la etapa esta de juicio. Fíjense que muchos testimonios de los que se están valorando acá fueron sin control de parte, con lo cual ahora vamos a tener la posibilidad de que un tribunal, la fiscalía y los abogados, estemos presentes en las declaraciones. A veces te llevas sorpresas, algunos declaran lo mismo, otros declaran con alguna variación. Es así. No hay que asustarse por lo que está pasando. Las Repúblicas y el Poder Judicial funcionan así".

Dante Vega sostuvo, también en MDZ Radio, que hay un enorme volumen de pruebas contra Walter Bento y de los otros imputados y que la defensa iba a tener que responder. Sobre ese punto, el letrado manifestó: "El tema es un poco así: en la instrucción, donde el requerimiento es lo que cierra la etapa instructora, lo que hay es sospechas de delito. En el debate hay que buscar certezas de delito. No alcanza con las sospechas. Entonces, hay que producir la prueba. Puede ser testimonial, informativa, documental o pericia. Todo eso va a pasar ahora. Yo no le quito mérito a la pieza jurídica. La contradicción viene ahora y eso es lo interesante. Yo soy un fanático del juicio oral. En toda mi carrera me especialicé en eso, por eso que soy tan apasionado. Ahora se saca la verdad".

Respecto al hecho de que haya 33 involucrados y que toda la acusación gire en torno a Bento, consideró: "Lo que sostiene el fiscal es que el doctor Bento lideraba una asociación ilícita que cometía distintos tipos de delitos. Y van saliendo y entrando distintos personajes. No lo digo peyorativamente, pero van conformando lo que para la Fiscalía es una banda que está compuesta por distintas personas, Por eso el objeto principal para la fiscalía es el juez Bento. Pero, repito, todo esto ya estaba hace mucho tiempo. Se está leyendo por el código y -a mi modo de ver- es una mala interpretación porque estamos perdiendo tiempo. Tendríamos que ya estar adentro con las indagatoria de la gente y con las testimonios, que es lo más rico de todo eso".

Walter Bento está acusado de liderar una banda delictiva que durante años cobró coimas en la Justicia Federal para beneficiar con medidas judiciales a personas privadas de su libertad. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Y aseguró que "se puede saltar" porque "el Código Federal nuevo lo prevé. Dice que no se tiene que leer y que cada parte tiene que ser lo que se llama el alegato inicial, que es algo bárbaro porque ahí se enteran todos qué vas a probar en el juicio. Yo, justamente, pedí que no se leyera más. No estuve en la audiencia preliminar en donde se decidió leer los requerimientos, pero hoy pedí que reconsidere la Fiscalía no leerlos porque no hay atención capaz de escuchar ocho horas seguidas una lectura".

En relación al desafío de defender a Bento y los métodos empleados, subrayó: "Hay distintas formas. Primero qué planteos vas a hacer y, después, cuál va a ser tu estrategia de defensa".

Y fue contundente al confirmar: "Hay algo que yo ya dije y anuncié y es que Bento va a declarar y va a contestar preguntas de todos, inclusive del fiscal. No va a haber un capricho de decir 'no, a vos no te contesto'. Vamos a ver qué se desvirtúa, hasta donde pueden probar o sostener lo que han hecho durante la instrucción.... Quizás esto no complazca, pero ahora hay que esperar a que se empiecen a producir y sacar sus propias conclusiones. En definitiva, si bien esto es un juicio en donde hay partes, la comunidad en su conjunto se merece tener una respuesta clara de todo lo que pasó".

"Todos los que estuvieron en la instrucción. Ya se hizo el ofrecimiento de prueba y se aceptó la prueba. Entonces, todas las partes ofrecieron testimonios y también seleccionaron otros tipo de pruebas como las que antes dije: prueba documental, pericial e informativa", aportó sobre cuáles son los testigos que va a presentar la defensa.

Acerca de si Bento va a responder si tuvo relación o no con Diego Aliaga, el despachante de aduana asesinado que destapó la olla del caso, Fragueiro Frías dijo: "Espere a que declare. No voy a anticiparme a lo que va a decir, pero él va a responder todo. Si tuvo, si no tuvo, a quién conoce, qué supo, que no supo. Hay muchísimos testigos de oídas, que son de muy relativos y que no son directos. Es decir, acá no hay ningún testigo que diga que le dio la plata a Bento. La Fiscalía va a hacer un esfuerzo para probar otra cosa. Yo lo haré para demostrar que están equivocados".

"¿Bento tiene miedo a ir preso?", fue la pregunta de la mesa del programa Según Como Lo Mires. A lo que Fragueiro Frías contestó: "Obviamente que hay una reacción a no estar encarcelado, que es natural".

En otro orden, el fiscal Dante Vega sostiene que existe riesgo de fuga debido a que el juez federal al mismo tiempo enfrenta a un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura que podría quitarle los fueros otorgados por su investidura. El defensor de Bento lo descartó al esgrimir: "Yo no sé porque sostiene eso el fiscal. Está bien que tiene fueros -también sus hijos y su mujer- y, sin embargo, están cumpliendo con un deber, que es estar ahí. No sé de dónde saca eso. También dice que la asociación ilícita continúa. Entonces, ¿no era importante Bento? ¿Cómo opera una banda? Si el juez Bento firmando excarcelaciones, sobreseimientos - y que era el líder de la banda- si no está, ¿quién lo hace? ¿Hay otros funcionarios que no están denunciados?".

En torno a cuándo será la esperada declaración de Bento, expresó: "No sé cuál va a ser el protocolo que va a administrar el tribunal. Como son distintos hechos, pueden ser indagatorias por cada uno de los hechos -que, cuando le toque, va a declarar- o una declaración por todos los hechos. Pero todavía no la fui notificado ni informado".

Mariano Fragueiro Frías está vinculado con el kirchnerismo, ya que hace tiempo que es un "hombre de consulta" de Máximo Kirchner y se trata de un penalista exitoso y de bajo perfil. Además, ha sido defensor de Carlos Zannini en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán, donde también está acusada Cristina Kirchner. No menos importante es que Fragueiro Frías es defensor de Héctor Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz y uno de los acusados en la reconocida y polémica "causa Vialidad".