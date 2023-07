Bentogate: el fiscal Dante Vega dijo que la banda "sigue activa" y habló de la duración del juicio

El juicio oral a Walter Bento comenzó este miércoles en los tribunales Federales de Mendoza. Está suspendido como juez federal, es juzgado por asociación Ilícita, cohecho y otros delitos relacionados. El proceso que incluye a más de 350 personas empezó con la lectura del Ministerio Público Fiscal que apunta a Bento como el "gran jefe" de una banda delictiva integrada por abogados y otros participantes. El enjuiciamiento continuará y el fiscal Dante Vega -que junto a María Gloria André forma parte de los acusadores- aseguró en diálogo con MDZ Radio que la "banda sigue activa" y que "existe riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento probatorio". En tanto, hizo referencia al tiempo que puede durar el debate en la Justicia, si se tiene en cuenta el juicio político paralelo, en manos del Consejo de la Magistratura.

Vega, que será una pieza fundamental en los próximos meses, planteó que existe un riesgo de fuga por parte de Bento. "Parece haber algo de ficción, pero nosotros ya venimos planteando desde el comienzo de esta causa, cuando el juez federal de San Rafael lo imputó a su par -Bento- por la comisión de estos graves delito, la posibilidad de que este magistrado se de la fuga porque cuenta con medios económicos para ello, porque la imputación es muy grave y porque en su conducta en el proceso -antes de ser imputado y luego de de serlo- ha sido altamente perturbadora. Entonces, todos estos elementos, sumado a la suposición institucional, nos daban una pauta de un riesgo de fuga que aún sostenemos que existe", dijo Vega.

Asimismo, hizo énfasis en el juicio político que enfrente Bento ante el Consejo de la Magistratura, que lo suspendió de su cargo el 31 de mayo y que tiene 180 días para definir su futuro como titular del Juzgado Federal N°1. Este puesto, el cual no ejerce hasta que se resuelva su situación, le otorga fueros que impiden que se le dé prisión preventiva.

En ese orden, Vega indicó: "Hay otro proceso que se está sentenciando en Buenos Aires en orden a su investidura como juez, que todavía conserva pese a estar suspendido. Pero, en cuanto a lo estrictamente procesal, existe riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento probatorio. Nosotros hemos sostenido en distintos dictámenes que esta banda sigue activa y mientras siga activa, están estos dos riesgos procesales que llevan una medida de coerción. Y la medida de coerción que corresponde es la prisión preventiva. O sea, es cárcel, atento a los graves delitos que se le imputan y toda la cuestión patrimonial que también se va a ventilar en este juicio. Lo que lo separa de la cárcel es su investidura. Hay cinco pronunciamientos judiciales confirmados por la Cámara en ese sentido en cuanto a la prisión preventiva.

Este miércoles se dio inicio al juicio oral a Walter Bento.

Respecto a la estimaciones de extensión del proceso que se barajan, comentó: "Me han preguntado cuánto va a durar el juicio y la respuesta es que no lo sé porque en un juicio, sobre todo uno de esta envergadura, es imposible determinar el tiempo que va a durar. Va a durar mucho y, seguro, más que el otro procedimiento por una sencilla razón. Este proceso que ha comenzado, el penal, no tiene una fecha o un un lapso obligatorio para para ser desarrollado. O sea, va a durar lo que tenga que durar. Hay más de 350 testigos".

"Había 700 originalmente y se ha reducido a la mitad. Pero no se puede determinar la duración porque hay testigos que pueden insumir una jornada entera y hay otros que pueden demorar minutos en la la deposición. Hay alternativas que se pueden dar en un juicio. Hoy no nos podemos nada, no lo podemos adelantar. Entonces va a durar lo que tengan que durar, pero lo que es seguro es que el otro proceso, lo dice la Constitución, no puede durar más de 180 días. El jury tiene que dar una conclusión respecto Bento y su investidura como juez en un sentido o en otro. O removerlo en el cargo o confirmarlo. Si no, es repuesto en sus funciones", cerró.

