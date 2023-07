El fiscal que investigó a Bento habló con MDZ: "Hay peligro de fuga"

En la previa al inicio del juicio que ha sacudido a los Tribunales Federales de Mendoza, el fiscal Dante Vega habló con MDZ y reconoció que se trata del juicio más importante de la historia de la provincia en materia de corrupción administrativa. Por otro lado, dijo que es real el peligro de fuga de Walter Bento y su familia pero que no pueden detenerlo hasta que el Jury de Enjuiciamiento resuelva si finalmente se lo destituye.

Distendido pero con mucha expectativa por el arranque de un proceso que se estima durará alrededor de un año, Vega respondió todo y se mostró orgulloso del rol que le tocará cumplir. "Siempre digo que los dos grandes males de este país son el autoritarismo y la corrupción. Entonces, como fiscal me ha tocado intervenir y combatir esos dos principales flagelos de nuestro país", destacó en referencia a los juicios por lesa humanidad en los cuales también tuvo un papel protagónico.

-Fiscal Federal, Dante Vega, ¿cómo le explica a Doña Rosa qué es lo que empieza este miércoles?

-Empieza un juicio trascendente, no solamente para la historia judicial mendocina, sino para la del país. Me animo a decir que es el juicio más importante en materia de corrupción administrativa. Lo que se va a juzgar es una asociación ilícita comandada por un juez federal, el cargo judicial más importante de la provincia, o uno de los cargos más importantes de la provincia, con todo lo que ello implica. Y además se va a ventilar toda la situación patrimonial que tiene ese juez y su familia. Entonces el juicio tiene esa magnitud no solamente en cuanto a lo que se juzga, sino en cuanto a la importancia de lo que se juzga. Es la conclusión de una tarea investigativa que llevó casi dos años y en la cual la instancia de juicio oral y público es la instancia más republicana para tratar esto. Donde no solamente todos los imputados, no solamente Bento, sino los 32 imputados restantes tienen la posibilidad de argumentar y de ejercer su defensa y para el público en general, para el ciudadano común, como vos me decías en la pregunta, tiene la posibilidad de enterarse cómo es el juicio -porque no es un juicio a puertas cerradas, sino todo lo contrario- y seguir las distintas alternativas de ese proceso. Por lo tanto, todo lleva a significar la trascendencia de esto.

-¿Quiénes son los demás fiscales que te van a acompañar en la acusación?

-Dicho con propiedad, yo voy a acompañar a la fiscal del juicio, que es María Gloria André. El procurador me ha nombrado como fiscal coadyuvante en esa etapa y vamos a estar acompañados por los fiscales de la Procelac, que es una procuraduría dependiente de la Procuración General de la Nación dedicada a la criminalidad económica. Está a cargo de dos fiscales, Diego Velasco y de Laura Roteta, que se van a sumar a nosotros dos. No en todas las instancias del juicio, porque el juicio es largo, pero sí en todo lo que haga la parte patrimonial del juicio. Van a intervenir activamente, cuando digo activamente es personalmente o a distancia en interrogatorio de testigos y en todo lo que haga a la prueba patrimonial que es mucha, que es muy árida esa parte del juicio. Ahí vamos a contar con la ayuda de estos fiscales especializados en esta materia.

El fiscal Dante Vega.

-¿Por qué no hay querellantes particulares en esta causa?

-Porque nunca se planteó la posibilidad, eso escapa a nosotros como fiscales. O sea, no hubo de parte de los órganos administrativos la decisión de sumarse a esta causa como creyentes particulares. Hablo particularmente de la aduana o de la AFIP, DGI. Lo evaluaron y no vieron la posibilidad de constituirse en creyentes por las distintas variantes que se investigaban, se investigaban hechos de corrupción que involucraban más al trámite judicial, entonces decidieron no constituirse. Es una decisión que no conocemos si se evaluó o no, pero lo cierto es que estamos ahí sin querellantes.

-¿Es el juicio más importante de tu carrera judicial?

-No me animo a decir que es el más importante porque he tenido juicios muy importantes en materia de lesa humanidad, que son totalmente distintos. Este es en materia de corrupción administrativa, sí lo es. Yo siempre digo que los dos grandes males de este país son el autoritarismo y la corrupción. Entonces, como fiscal me ha tocado intervenir y combatir esos dos principales flagelos de nuestro país. Así que en cuanto al segundo sí, la respuesta es sí.

-Creo que quien tiene más relevancia en este juicio es por su calidad como funcionario público y por la importancia, la relevancia que tiene que es el juez suspendido Walter Bento. ¿Cuáles son para vos, para el Ministerio Público Fiscal, las tres pruebas que más lo delatan, en lo que usted ha llevado la investigación penal preparatoria?

-Es difícil seleccionar tres pruebas de la abundante prueba que hemos recolectado y que demuestra el accionar delictivo de este juez suspendido, que es lo que se va a ventilar ahora. La prueba es significativa, abundante y a nuestro criterio, que es lo que hemos volcado en la acusación, están probados los hechos. Lo que pasa es que queda esta instancia donde toda esta prueba se pone en consideración de un tribunal de juicio. Entonces, es difícil jerarquizar los tres elementos de prueba. Yo diría, como aspectos significativos de la prueba, como prueba significativa, la presencia en el celular de Aliaga (Diego), al que llegó el fiscal Alcaraz en la investigación de Aliaga como víctima. Allí se comprobó los numerosos contactos que tuvo en un lapso con Bento y también hay otra prueba del contacto, numerosas pruebas que vinculan a los dos, a Bento y a Aliaga y que demuestran que Aliaga era su mano derecha en la organización. Esa prueba que Bento siempre dijo que o su abogado que la iban a explicar nunca la explicaron. Entonces es un aspecto relevante y al que se suman la prueba que hemos recolectado de la relación de él con cada uno de los miembros de la banda. En el enorme material probatorio que hemos recolectado, que demuestra la relación de Bento con el resto de la banda y cómo se traslada esa relación a los expedientes. Los expedientes es otra prueba documental que que hemos este logrado determinar y que forma este parte de la acusación. Y diría que otro caudal probatorio importantísimo es todo lo vinculado con los bienes del juez suspendido y de su familia. Hemos demostrado por distintas vías y por distintos movimientos patrimoniales una situación del juez y de su familia que supera cualquier situación patrimonial lícita. Entonces esto también forma parte del caudal probatorio importante que hemos logrado recolectar.

-¿Qué entidad tiene para el Ministerio Público el hecho de que Bento llegue al juicio suspendido en su función de juez?

-Es es importante a nivel comunicativo, porque si hubiera llegado Bento como juez a una instancia semejante acarraba una situación insólita que nunca ha ocurrido en nuestra nación -por lo menos de lo que yo sé en el ámbito federal- y que enviaba al ciudadano común un mensaje muy difuso y muy inquietante: que un juez que tenía a su cargo el determinar la libertad y la honra y el patrimonio de cualquier ciudadano, y además a eso se suma el control del proceso eleccionario que es la base del sistema democrático argentino, estuviera respondiendo en un juicio penal en su contra como cabecilla de una banda dedicada a dar a los a los sobornadores este beneficios irregulares. Además de toda su situación patrimonial. Esa situación es la que felizmente no se produjo por la decisión del Consejo de la Magistratura, por lo tanto el el juicio se encamina contra un juez que está suspendido, lo cual ya es grave, pero sin facultad decisión en los temas que mencioné. Por lo tanto es muy importante que haya ocurrido esta esta decisión del órgano este administrativo, que es el órgano que se encarga de controlar la la conducta de los jueces así que es importante. Vega se prepara para un juicio largo.

-Sabemos que Bento, si no tuviera fueros, estaría privado de su libertad. Desde un principio ustedes vienen desde el Ministerio Público Fiscal de alguna manera pidiendo y justificando cuál es el riesgo procesal que ha habido por todas las maniobras que ha hecho el juez suspendido y por lo tanto inclusive tiene confirmadas prisiones preventivas que no se han hecho efectivas en función de que tiene fueros. ¿Sigue considerando que está latente la posibilidad de fuga de eventos durante el juicio?

-Sí, sí, por supuesto. Esto lo digo como posición del Ministerio Público Fiscal, no solamente como opinión personal mía. La fiscalía considera que, unido a esto que decís de los pedidos de prisión preventiva que la justicia ha hecho lugar y ha ordenado durante la instrucción, que son cinco, se suman -aunque esto ya de por sí configura un riesgo procesal- todos los indicadores que revelan el peligro de fuga respecto de su posición económica, su influencia por el cargo que tiene, la posibilidad de perturbar el proceso. Algo que viene haciendo desde un principio sin éxito y que puede seguir haciéndolo. También por su rol en la banda delictiva. Osea, se está ante una situación anómala donde organizadores de la banda tienen medida coercitiva en su contra y el jefe de la banda no. Entonces todo esta suma de elementos nos hacen pensar en el riesgo procesal en las posibilidades de fuga y en la necesidad de neutralizar este riesgo para enviar un mensaje claro a la población respecto de lo que está en juego acá, que es la igualdad ante la ley. Osea si personas que tienen menor responsabilidad están presos o detenidos en su domicilio, la persona que tiene mayor responsabilidad tendría que estarlo también. Por lo tanto entendemos que el riesgo está latente y sigue latente y seguirá latente hasta que se concrete esa orden de la justicia.

-¿No puede hacer nada frente a eso el Ministerio Público Fiscal?

-Hoy no. Advertir determinadas cuestiones, pero lo que pasa es que se da esta situación que es también particular: que es que comience un juicio con un juez suspendido pero que todavía sigue siendo juez. Entonces, como todavía sigue siendo juez, nosotros como fiscales tenemos una actitud expectante frente a esto pero no podríamos pedirle al tribunal que ordene medidas asegurativas, salvo las que ya se han ordenado. La prohibición de salir del país fundamentalmente. Esa situación institucional está impidiendo esta medida. La conclusión es que no podemos como fiscales ir más allá de lo que ya ha sido ordenado por lo menos en en el presente ¿No? Osea confiar que las medidas que se han que ha ordenado la justicia son suficientes como para garantizar a comparecencia de evento en el proceso. Ese es la situación actual. En el futuro este evaluaremos cuál es la posición a adoptar.

-En relación a su familia que también están imputados, no por ser miembros de la asociación pero por otros delitos con menor gravedad ¿No entienden que existe también riesgo de fuga?

-Nosotros entendemos que ahí el riesgo es menor pero que que sí existe. Nosotros hemos pedido digo como miembros del Ministerio Público, hemos pedido al juez de instrucción en su momento, medidas asegurativas como también la prohibición de salir del país, la entrega de los documentos de viaje, y entendemos que ha sido suficiente por el momento. Pero también está sujeto a revisión permanente el riesgo procesal que puede implicar la situación de las personas vinculadas a la familia del juez. La situación particular de su esposa fue objeto de petición de parte del Ministerio Público al juez que tomara medidas asegurativas y el juez no hizo lugar. Concretamente solicitamos arresto domiciliario y el juez no hizo lugar. La decisión la confirmó la cámara. Por lo tanto respecto de la de la familia del juez se da la misma este situación pero los riesgos procesales son menores.

-Bento, ¿va a ir preso?

-Nosotros entendemos en la fiscalía que es la solución que se impone. Que lo único que lo evita es estar todavía detentando la investidura que tiene, por más que esté suspendido. Y vuelvo a lo mismo, el juzgado federal que intervino en la instrucción y la Cámara Federal nos dio la razón por lo tanto esa es, y no hemos cambiado, nuestra opinión. Por su posición institucional y por la posición que tienen en la banda que se que se ha investigado y todo lo relacionado con la influencia que por el cargo que aún detenta y su situación económica son todos factores de riesgo que ameritan el dictado de prisión preventiva. Entendemos que la solución es esa, pero todo depende de la decisión que vaya a tomar el Juri de Enjuiciamiento.

-¿Sigue con custodia?

-Sigo con custodia. Sí, sí.

-El tribunal oral que en definitiva va a determinar si son o no culpables quienes han llegado a este juicio, a esta etapa procesal. Está compuesto por tres mujeres que son de San Luis y San Juan ¿Qué opinión tenés de ellos?

-Yo estoy como fiscal eh coadyuvante en un proceso importante en la en la provincia de San Juan donde las tres juezas forman también el tribunal oral que interviene en ese juicio que es el relacionado con la desaparición forzada de Raúl Telechea. Por lo tanto, no es el primer proceso que tengo en relación a ellas como tribunal. he tenido en las cuales ellas han integrado tribunales con otra composición, por lo tanto mi opinión es la opinión que tengo respecto de cualquier magistrado del Tribunal Oral. No tengo ninguna objeción a su actividad funcional y entiendo que la presencia de un cuerpo colegiado le va a dar al juicio mayor dinamismo y va a transitar esta etapa del juicio oral en en circunstancias normales, la que debe transitar cualquier juicio,

-Usted dijo que el juicio que comienza es uno de los más importantes, si es que no es el más importante, para Cuyo en lo que hace la corrupción administrativa y en concreto la administración de justicia. La Cámara Federal determinó que el juicio oral se haga en los edificios del juzgado federal, creo yo, todo un símbolo por parte de la Cámara Federal. Ahora, no hubiera sido como pasó por ejemplo en otros casos también importantes donde se determinó que el salón de actos de la justicia provincial era idóneo para que se llevara a cabo el juicio. ¿Qué opinión tenés vos al respecto?

Me parece muy importante que se haga el juicio en el ámbito natural que se tiene: los tribunales federales de Mendoza. En ese sentido toda la labor que se ha hecho de reacondicionamiento de la sala de juicio, que entiendo que va a haber conexión con otra dependencia en el mismo edificio, e parece muy importante. En su momento la Cámara Federal alertó al Consejo de la Magistratura para que tomara medidas respecto a la presencia del entonces juez federal en el edificio y las situaciones que se podían crear en contra de un desarrollo normal de la administración de justicia. Bueno, esto va en la misma dirección. Yo en su momento dije que era importante que el Consejo de la Magistratura tomara medidas porque el ámbito en que se desarrolla la labor de justicia es muy importante también para el ciudadano. Tiene que ser un ámbito este serio, que tiene que transmitir seguridad. En ese sentido es también simbólico que este tema que entiendo tanto mal le ha hecho a la administración de justicia federal en cuanto a su imagen, en cuanto a su prestigio, sea ventilado en el mismo ámbito. Y las experiencias con acudir a otro ámbito dentro de la siempre dentro de la provincia fue efímera. En el juicio a los exmagistrados por su intervención en el terrorismo de estado comenzó en el salón de actos de la suprema corte a pedido de los fiscales -mío en particular- porque notamos que el volumen de personas interesadas y de imputados y de defensores iba a superar el lugar de tribunales federales que es mucho más chico pero allí se realizaron las audiencias preliminares de la lectura de la acusación y después se volvió a la sala de de juicio que ese era el ámbito. Por lo tanto a nivel simbólico y de logística y todo lo que implica hacer un juicio de esta naturaleza es el ámbito natural el edificio de tribunales federales para hacerlo.

-¿Más o menos tienen una noción de cuánto puede llegar a durar el juicio?

-Es muy difícil saberlo eso porque primero depende depende de la dinámica propia del juicio. El juicio oral es una parte del proceso muy dinámico. Es difícil determinar un un plazo porque por ahí se crean situaciones nuevas. Pueden aparecer nuevas pruebas. Pueden haber sorpresas. No lo descarto. Y se pueden dar situaciones de discusión. Porque es un ámbito de permanente contradicción entre las entre las partes.

-¿Puede haber un nuevo arrepentido o ya precluyó la etapa?

-No. Precluyó la etapa que es la instrucción. Pueden haber revelaciones en el juicio. Eso no se descarta como en cualquier juicio. Revelaciones inesperadas. Pero ese régimen ya ha precluido, el que determina la ley para colaboradores. Volviendo al tema del tiempo también depende del tiempo de la agenda del tribunal. Hay que tener en cuenta que son juezas que son de otras jurisdicciones que tienen sus propios tribunales y sus propias causas, entonces han establecido un cronograma que de respetarse va a determinar la marcha del juicio. Pero hay otros juicios paralelos y esto inevitablemente impacta sobre la situación. Entonces nosotros estamos preparados para un juicio largo. Es difícil determinar un tiempo. Quedaron más de trescientos testigos de una lista mucho más larga. Pero los testigos que quedan son testigos muy importantes, por lo tanto pueden ser audiencias muy largas. Eso también va a influir en la marcha del juicio.