"Chorromultas": el reclamo de Mario Vadillo tras el anuncio de Daniel Orozco

Luego de que el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, anunciara que en las próximas semanas desactivará el sistema de fotomultas, que funciona en el Acceso Norte y otras calles principales del departamento, el candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, le reclamó al dirigente de La Unión Mendocina que "devuelva el dinero".

“Que Orozco devuelva la plata de las chorromultas que le robó a los mendocinos en los últimos años, con un sistema tramposo, no validado ni verificado, que no permitía ejercer el derecho de defensa o descargo y que bloqueaba la renovación de la licencia de conducir hasta que no se pagaba”, señaló Mario Vadillo en tono desafiante.

“Orozco es un caradura, ahora que se le prende fuego su gobierno con los escándalos de corrupción, aprietes y abusos, anuncia la eliminación de las chorromultas en la puerta de las elecciones”,

Vadillo insistió en que “durante años estafaron a la gente con este sistema que ahora dan de baja, con esto no alcanza, el municipio tendría que hacer la cuenta y devolverle a todos los multados que están registrados el dinero que les arrebató. Y agregó que "hay que investigar por qué se notificaban de forma irregular, por qué se extorsionaba a los usuarios que iban a sacar el carnet y no los dejaban. ¿A dónde fue esta plata? Hace muchos venimos luchando contra estas cajas políticas", comentó el exdiputado provincial.

Chau fotomultas

Daniel Orozco indicó durante la presentación del nuevo Plan de Seguridad Municipal que en las próximas semanas se presentará un proyecto en el Concejo Deliberante para quitar el sistema de fotomultas y dijo que se va a hacer hincapié en la "concientización", el fortalecimiento de controles y la vigilancia a través de domos.

"Estamos trabajando fuertemente para que ya no existan, sino que directamente se trabaje con un plan de capacitación y educación con respecto a la parte de los monitores de los domos. Se va a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para su aprobación para que directamente las fotomultas no existan en este tiempo, sino que directamente exista una prevención de seguridad vial y seguridad ciudadana. Eso para nosotros también va a ser fundamental porque puede existir alguien que venga a 150 km/h le vamos a decir 'mire, señor, si ha pasado no existe una multa, sino que va a existir que usted tome conciencia'. Lo vamos a citar, por supuesto. Todo eso es un proyecto que estamos elaborando y ya lo tenemos en carpeta para mandarlo al Concejo", sostuvo Orozco en diálogo con la prensa.

"Vamos a decir 'esto que ha cometido no lo debe hacer'. O sea, no se lo va a multar, sino que directamente se le va a decir que tiene que tener conciencia y tener una capacitación. También puede hacer trabajo comunitario, pero lo importante de todo es que nosotros tomemos conciencia de que son ítems que nosotros tenemos que tomar en pauta de que todos los ciudadanos son responsables", aportó el jefe comunal lasherino.