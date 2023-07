Daniel Orozco eliminará las fotomultas en Las Heras: los detalles del anuncio

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, anunció este lunes por la mañana que eliminará el controversial sistema de fotomultas que tiene el departamento. El candidato a vicegobernador en la fórmula encabezada por Omar De Marchi lo indicó durante la presentación del nuevo Plan de Seguridad Municipal y aseguró que se va a hacer hincapié en la "concientización", el fortalecimiento de controles y la vigilancia a través de domos.

"Estamos trabajando fuertemente para que ya no existan, sino que directamente se trabaje con un plan de capacitación y educación con respecto a la parte de los monitores de los domos. Se va a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para su aprobación para que directamente las fotomultas no existan en este tiempo, sino que directamente exista una prevención de seguridad vial y seguridad ciudadana. Eso para nosotros también va a ser fundamental porque puede existir alguien que venga a 150 km/h le vamos a decir 'mire, señor, si ha pasado no existe una multa, sino que va a existir que usted tome conciencia'. Lo vamos a citar, por supuesto. Todo eso es un proyecto que estamos elaborando y ya lo tenemos en carpeta para mandarlo al Concejo", sostuvo Orozco en diálogo con la prensa.

"Vamos a decir 'esto que ha cometido no lo debe hacer'. O sea, no se lo va a multar, sino que directamente se le va a decir que tiene que tener conciencia y tener una capacitación. También puede hacer trabajo comunitario, pero lo importante de todo es que nosotros tomemos conciencia de que son ítems que nosotros tenemos que tomar en pauta de que todos los ciudadanos son responsables", aportó el jefe comunal lasherino.

Las Heras dejará de utilizar el sistema de fotomultas.

Al hacer referencia a la falta de semáforos en el Acceso Norte, dijo que "es un tema muy candente. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las acciones graves que puede llegar a tener un un conductor. Un semáforo en rojo, un accidente o que pase en doble línea. Pero la parte de las fotomultas no las queremos. Entonces, en toda esa parte va a haber controles y van a estar los domos vigilándolos. Todo eso para que la gente sepa que tiene que respetar".

En otro orden, aseveró que "las multas no son para recaudar ni nada por el estilo, sino que tenemos que saber que hay mutilaciones en las personas, hay problemas de muertes, estrellas amarillas... Entonces hay que ser conscientes de que tenemos que tener responsabilidad. Si el ciudadano no tiene responsabilidad, de alguna manera se la tenemos que hacer comprender. ¿Qué va a haber en el Acceso? Controles y todo lo demás, pero ya no va a haber fotomultas".

La actividad realizada por Daniel Orozco este lunes.

Sobre el Plan de Seguridad Municipal, destacó: "Cuando tenemos una reunión con los vecinos lo primero que te dicen son las vicisitudes, pero siempre hay algo que se repite, que es el tema de la seguridad. Entonces, tenemos un plan de seguridad ciudadana que se va a presentar. Se llama Las Heras Cuida a tu Familia. Estamos presentando nuevos móviles y también tenemos la parte de los botones antipánico. Con los sistemas de alarmas ya están conectados más de 130 barrios. En líneas generales son para 15 familias directamente e indirectamente para unas 30o cuarenta familias más. Eso se hace a través del celular y tenemos la central en el parque industrial del departamento".

"La seguridad es importante y está en el primer y en el tercer tramo de un proceso. En el primer tramo decimos que la prevención, en el caso de la seguridad ciudadana. Después, si se producen o algo por el estilo, sabemos que interviene la Justicia y está en la parte penal. Y, posteriormente, tenemos un tercer etapa que es la parte de la reinserción. Nosotros intervinimos en la primera y en la tercera. Entonces, en la primera etapa vos me podés decir desmalezado, luces, no baldíos... Eso es lo que nosotros tratamos justamente: acoplarnos a a la ley provincial 6721, a través de la cual sabemos que los municipios también tenemos cierta injerencia con respecto a la parte de la seguridad", dijo Orozco.

Y agregó sobre las unidades adquiridas: "Son tres camionetas Ranger y todo terreno, que las necesitamos más que nada en las zonas periféricas del departamento en alta montaña. Tenemos también motos y 19 botones antipánicos que vamos a colocar en las paradas principales. Por ejemplo en los micros y en las escuelas. Vamos a colocarlas en los lugares en donde hay concurrencia de gente porque, en definitiva, eso ayuda a la seguridad".