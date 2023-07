Roberto García Moritán sumó a Fernando Burlando a su equipo: qué cargo ocuparía

Roberto García Moritán, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, presentó este lunes mediante un video en sus redes sociales a Fernando Burlando como su futuro ministro de Justicia y Seguridad, en caso de ser electo en el cargo. "Es un orgullo que Fernando se haya sumado a este proyecto, porque es una persona que trabajó en causas relevantes para la sociedad argentina y muchas veces defendió sin cargo a víctimas o familias que necesitaban justicia en sus vidas", aseguró el diputado liberal.

Y añadió: "Lo conozco personalmente y ahora nos encontró la política. Es un jugador que siempre quisiera tener en mi equipo porque está sobrecalificado para ocupar el lugar de ministro de Justicia y Seguridad de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Burlando agradeció la convocatoria y manifestó: “Roberto, sos la fuerza de la honestidad, sin lugar a dudas. La fuerza de la renovación. Me gratifica enormemente que me convoques: la seguridad y la justicia son un tema muy delicado y se necesita verdadero compromiso. Es hora de buscar y aplicar soluciones concretas en la Ciudad de Buenos Aires, porque una Justicia débil no es Justicia".

En una cena de campaña, García Moritán presentó nuevos cuadros técnicos incorporados a su futuro equipo de gobierno. A cargo del Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat estará Ezequiel Eguia Segui, director de la Fundación "Margarita Barrientos". Gacela Simán Menem, médica especializada en endocrinología y metabolismo y medicina nuclear, estará al frente del Ministerio de Salud. En la Secretaría de Transporte se desempeñará Juan Fulponi, economista especializado en transporte y análisis de datos. En la de Deporte, el multipremiado entrenador olímpico y consultor deportivo Daniel Bambicha. Por último, Karina Mancuso, presidente de la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), se hará cargo de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El resto del equipo será presentado en las próximas semanas.