¿Es una utopía pensar en un país normal?

Lamentablemente parece una utopía el tener un país más o menos normal. Así como Santo Tomas Moro en su libro Utopía ponía un reino justo en donde todos ganan, Argentina puede caer en una utopía nunca alcanzada o seguir la realidad actual. Es cierto que soportamos cosas que en otro lugar no lo hacen. Es cierto que en otros países viven como normal lo que para nosotros es una utopía. Paros de subtes que a los únicos que perjudican es a todos aquellos que trabajan o aquellos que han decidido venir a pasar parte de sus vacaciones. Ambas actividades muy importantes para cualquier ser humano.

Siempre escucho que uno de los problemas principales es el asbesto y va acompañado de otro reclamo, como aumentos salariales, menos cargas horarias de trabajo, etc. Luego al pasar del tiempo y negociación de por medio se levanta la medida de fuerza por haber acordado el aumento o el segundo pedido en la medida de fuerza. Pero el asbesto sigue estando. La Confederacion General del Trabajo, que es la Confederación para defender los salarios y otros asuntos de los trabajadore, durante este gobierno no ha hecho medida de fuerza alguna, a pesar de tener una inflación de más del 100% anual. Que le come parte de la capacidad de compra a cualquier trabajador. Entidad sindical que se supone, (en otros países así funciona) es apartidaria.

Leyenda

Han invitado a un solo precandidato Massa a presidente, y a su vice presidente Rossi a dar una charla o acto proselitista. El tema no es que los hayan invitado, el problema es que sean los únicos a los que hayan invitado. Qué bueno sería que ese tipo de actos lo hagan con todos o al menos con los principales actores a presentarse como precandidatos a presidente. La CGT que apoya a este

precandidato que ha prometido tener una inflación del 3% y nunca lo ha logrado. Gestión de Gobierno que no da bien en ningún costado en que se lo mire. Recordemos que muchos de los trabajadores formales no llegan a fin de mes. La CGT que en realidad debería revelarse a todos esos hechos y no apoyarlos.

Que un grupo de personas que están día y noche frente a la Casa de Jujuy protestando por la reforma Constitucional de esa provincia. La que se hizo bajo todas las normas que así lo prescribe su legislación. Personas que la verdad uno se preguntan de que viven, ya que están gran parte del día ahí. También dificultando la vida a los vecinos del lugar. Personas que deberían o bien aceptar pacíficamente esa reforma o bien ir como cualquier otro país civilizado a la Justicia a solicitar su revocación. Protestas sociales que terminan siendo una normalidad para el ciudadano que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Y que semana a semana hay un corte de calle o la toma de alguna entidad.

Lamentablemente no se toman las medidas necesarias para tener una vida ordenada y normal. Medidas que deben ser adoptadas por el Poder Ejecutivo del lugar. Se ha tomado el espacio público solo para algunos sectores. En otros países han sufrido como nosotros la pandemia del Covid19 y la guerra que lamentablemente continua, pero a pesar de todo eso han crecido económicamente, y claro tampoco tienen inflación al grado que nosotros tenemos.

La CGT debería revelarse a todos los hechos de este gobierno sobre la inflación y no apoyarlos.

Foto: MDZ.

Aerolíneas Argentinas en el último balance tiene un déficit de doscientos cuarenta y seis millones de dólares. En otros países se preguntarían que hacer con esa empresa. Qué medida tomar, pero seguro no dejar que siga con esas pérdidas descomunales que tiene, máxime en un país con tantas necesidades como las que tenemos nosotros. Empresas que se van del país como Falabella, Walmart, Latam, Qatar Airway, Norwegian, también han cerrado embajadas como la Dinamarca y hubo otras embajadas que estuvieron al paso de hacerlo también, pero sus cámaras de empresarios y clubes de pertenencia le pidieron que no lo hagan.

Que el Poder Ejecutivo se entrometa ante los actos realizados por el Poder Judicial, sin respetar así la República y su división de poderes. Desdibujando la función del Consejo de la Magistratura, criticando los fallos y tantos otros actos en desmedro del Poder Judicial. Salir de casa es toda una aventura, en otro país como Suiza si bien es seguro, pero eso sí, es aburrido. Claro que llegar vivo, sano y con los bienes es prioritario a que sea divertido. Pero acá tuvimos que soportar de parte de la Ministra de Seguridad esa comparación. La presión tributaria para los inversores y ciudadanos en general es enorme. Situación que no deja de secar a los que ya se encuentran exhaustos.

El poder político nunca da el ejemplo de austeridad, pero eso sí, pide al resto del país que hagan sacrificios. No hay índice que le dé bien a la Argentina, pobreza, inflación, competitivo, inversión, etc. Todo indica que quien quiera llevar las riendas del Ejecutivo debe de tener un horizonte claro, con un plan económico, laboral, tributario, de seguridad, etc. Debe tener también el expertise

y los equipos para poder hacerlo. Sobre todo, debe tener la determinación, la actitud y valentía para poner orden en nuestro país.

El 13 de agosto los argentinos tenemos la posibilidad nuevamente de poder elegir quien o quienes van a competir luego para Presidente y así cambiar la suerte presente. Ya que nos merecemos vivir mejor y tal vez así vivamos en una utopía.

* Fabián Díaz Robledo, abogado.