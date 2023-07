Javier Milei dio detalles de cómo Patricia Bullrich "opera" en contra de su campaña

Javier Milei se expresó respecto a su acusación hacia Patricia Bullrich y su entorno por llevar adelante las denuncias contra la “venta de candidaturas” en La Libertad Avanza. En este sentido, el precandidato a presidente no dudó en asegurar que la dirigente del PRO "lo mandó a operar" en su contra y dio detalles sobre el entorno que habría estado detrás de esta maniobra.

"El verso de la venta de candidaturas viene de la gente de Bullrich. Su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás imaginé que hubiera hecho. Es una locura", sostuvo el diputado nacional en A24.

Según el economista, la ex ministra de Seguridad "está involucrada en todas las operaciones de las que he sido víctima en el último mes". Luego, se refirió a una caminata que realizó por Tigre en donde, de acuerdo con el libertario, una integrante del equipo de la postulante a la Cass Rosada "lo fue a escrachar".

"Era su candidata a concejal por Tigre, me vino a escrachar en una caminata sorpresa. Me hicieron inteligencia y me plantaron a una mujer para que venga y me escrache", subrayó sobre el hecho al cual lo calificó como "apología de la violencia". Además, consideró que su rival busca "afanarle votos para su interna".

También hizo mención al ex diputado nacional y hombre cercano a Bullrich Nicolás Massot como otro de los posibles involucrados en su contra. "Un impresentable de Tigre que acusa a mi hermana de pedirle plata trabaja con Massot", arremetió.

Por otro lado, destacó la figura de Mauricio Macri y consideró que el ex presidente es al único que puede rescatar dentro de la coalición opositora. "Es el único que no me defraudó de Juntos por el Cambio", aseguró.

Consultado por su mirada sobre Horacio Rodríguez Larreta, Milei lo calificó como "siniestro" y remarcó que "es tan inseguro que acalla a los que critican". "Es peor que las plagas de Egipto", lanzó sin filtro y ratificó que el jefe de Gobierno porteño "no va a ser presidente".

"Es un tipo que niega su amistad con Sergio Massa, estuvo en el gobierno de Menem y fue interventor del PAMI con De la Rúa cuando se suicidó Favaloro", embistió.

Por último, le pidió a Juntos por el Cambio que "termine con la hipocresía". "El único opositor en serio soy yo. Nosotros votamos todo en contra al kirchnerismo. Los únicos que nos oponemos al status quo somos nosotros", cerró.