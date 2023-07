Marcelo Orrego habló tras el bombazo en San Juan: qué dijo el flamante gobernador

En medio de un clima festivo en el búnker de Unidos por San Juan, el flamante gobernador de la provincia cuyana, Marcelo Orrego, no pudo contener la emoción que le provocó la victoria, la cual significó que la oposición se quedara con el poder tras 20 años de peronismo ininterrumpido en la provincia de San Juan.

Orrego, que estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, entre otros dirigentes de peso nacional de Juntos por el Cambio, explicó que "hay muchas cosas que cambiar. Y el que está acá no le va a temblar la mano. Quiero agradecerle a mi padre que me está acompañado hoy y a mi madre madre que me está cuidando desde otro lugar".

"Hoy es un día muy especial. Hemos terminado con un proceso de 20 años de kirchnerismo en San Juan", se emocionó el nuevo gobernador.

Y siguió: "Quiero agradecer a quienes me dieron la oportunidad de dar el primer paso. Quiero agradecerle a Horacio Rodríguez Larreta, a Miguel Ángel Pichetto y a todos los referentes que se han comunicado conmigo".

También tuvo palabras de agradecimiento para su compañero de fórmula Fabián Martín. "Esta campaña la hemos ganado por kilómetros caminados. Esta campaña decía que San Juan iba a despertar", agregó.

Sobre lo que se viene hasta diciembre, cuando sea el traspaso de mando con Sergio Uñac, Orrego explicó: "La transición es de 5 meses. Creo en el diálogo y en el respeto. En una oportunidad me tocó ser el único intendente de la oposición. Estoy seguro de que es la única forma de hacer la transición".

"Cambiamos en San Luis y San Juan. Es un cambio para todos los argentinos", lanzó respecto del giro en el paradigma político de la región de Cuyo.

Sobre incorporar a quienes compitieron con él en el mismo lema, Orrego dijo: "Son todos importantes. Si uno me pregunta nombres, tengo muchos en la cabeza. Si bien la transición es larga, todavía tengo tiempo".