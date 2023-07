Jorge Macri planea su Gobierno: fin de los cortes de calles y “mano dura” con el delito

La Ciudad tiene motivos para alegrarse y otros que preocupan, hay temas que según los estudios que se realizan habitualmente en la sede de Gobierno porteño en Parque Patricios, en la calle Uspallata, son medulares para los vecinos. La Ciudad no se percibe segura a pesar de tener los mejores números de combate al delito del país. Los piquetes y cortes de calles son rechazados casi por la totalidad de los habitantes y es un reclamo sostenido en el tiempo que Jorge Macri busca terminar como primera medida si asume en diciembre tras derrotar en las PASO de Juntos por el Cambio a Martín Lousteau.

Jorge Macri está entusiasmado y tiene motivos. Su desembarco en el Gobierno porteño lo posicionó en la Ciudad y lo perfila para ser el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta tras enfrentar a Martín Lousteau en las elecciones del 13 de agosto. Supo cultivar una equidistancia que le permite ser el candidato de los presidenciables y de Mauricio Macri, algo que intentó sin éxito el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Debut. Nuevo arzobispo Jorge García Cuerva, con Macri.

“Con la calle se termina la joda, no se corta más y no se arruina más el espacio publico, la Ciudad es de todos, no de unos pocos que perjudican a millones”, define Macri en privado. Los últimos números lo ponen en la recta final de la campaña como favorito y algunos plantean diez puntos de ventaja por sobre Lousteau, que buscó endurecer su discurso en las últimas semanas dada la prominencia del ministro de Gobierno porteño en las encuestas del propio radical.

Macri esta convencido de que la marca PRO se tiene que mostrar genuina como lo fue con su llegada al poder en 2007. Respetar la Constitución, ser duro con los que violan la ley, aplicar el código y evitar previniendo el corte de calles. Así, en su equipo de campaña se diseño un plan para prevenir cortes desde los accesos en la Capital. “Van a tener que explicar los intendentes que fogonean y financian a esos tipos por qué los mandan y en calidad de qué”, resumen en el equipo de Macri.

La tecnología es otra obsesión de Macri para combatir el delito. “Los ojos de la Ciudad” como bautizaron hace tiempo al observatorio de seguridad que filma las 24 horas distintos puntos porteños, será reforzado. Más cámaras y más prevención, identificar a los que delinquen, cruzamiento de datos. Será entonces el desembarco y la intensificación del Big Data en la Seguridad para buscar evitar futuros delitos.

Interna. Jorge Macri y el ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

Hay un escenario que entusiasma a Macri: sea Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta el futuro presidente, ambos le dieron el “ok” al plan para endurecer la postura con el delito. El aval de ambos candidatos le permite a Macri diseñar un plan de Gobierno con la impronta propia y la capacidad de exhibir como leading case su gestión en Vicente López, donde el delito se redujo en un 50%.