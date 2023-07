Fuerte crítica de Martín Lousteau a Jorge Macri tras la renuncia de Franco Rinaldi

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, cuestionó hoy a su competidor interno del PRO, Jorge Macri, por no haberle pedido la renuncia a su primer candidato a legislador Franco Rinaldi, quien finalmente decidió dejar ese puesto envuelto en una nueva polémica por expresiones antisemitas.

"Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de @FrancoVRinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores", enfatizó el legislador nacional.

En su cuenta de la red social Twitter, el referente de la UCR sostuvo que su competidor interno Jorge Macri "siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente".

"Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico.

En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri", subrayó Lousteau.

"Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no- debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado", evaluó el postulante a suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir, para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad".

Rinaldi renunció este jueves luego de otra polémica por sus declaraciones antisemitas y Macri le agradeció por su "honradez", tras señalar que creía en sus disculpas de la semana pasada, cuando abrió un revuelo por sus expresiones homofóbicas y clasistas.