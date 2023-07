El filoso dardo que usó Jorge Macri para diferenciarse de Lousteau

Como viene siendo parte de sus últimos cruces, Jorge Macri arremetió otra vez contra Martín Lousteau y argumentó que las constantes críticas de su adversario en la interna de Juntos por el Cambio se deben a su falta de experiencia en gobernar. "Quien no tiene soluciones habla más del otro. Yo trato de no pelear, porque sé que trato de transformar realidades. Ahora, cuando no tenés muchas ideas o no tenés qué mostrar de tu pasado en gestión, tirás piedras y agredís al otro. Y ese no es mi estilo", arremetió el ex intendente de Vicente Lopez.

Igualmente, aclaró que con el senador radical "no tiene ningún problema personal" aunque también señaló que "no comparten ámbitos de diálogo". "Tenemos miradas distintas, pero no somos el agua y el aceite. Yo tengo una experiencia de gestión que quiero traer a la Ciudad. Sé lo que tengo para aportar yo, no me gusta detenerme en la descripción del otro", remarcó.

Consultado por la preocupación de Mauricio Macri por el día después de las PASO, el referente del PRO le quitó importancia a los entredichos con el dirigente radical y manifestó que "nada de lo que se ha dicho es tan grave".

"No me siento ofendido por el cantito de los radicales. Vamos a trabajar juntos para seguir mejorando la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener firmeza pero tener diálogo. Lo que sí digo es, no le escapo al conflicto. El que hace el conflicto te tiene de rehén", dijo.

Por otro lado, se refirió a los piquetes en el centro de la Ciudad y subrayó que "el derecho a huelga no puede ser sorpresivo y sin avisar a la gente. Esta lógica de que mi derecho le gana al derecho colectivo, no aguanta más" dijo y, en ese sentido, apuntó contra el kirchnerismo por "promover el desorden y la decadencia".

"Es el peor gobierno de la democracia, no tienen rumbo. Nos tenemos que preparar para ser mejor que ellos. La gente elige en función de lo que le puede resolver los problemas. Y yo puedo resolver problemas como los que la Ciudad tiene", agregó.

Respecto a la interna de la coalición opositora, Jorge Macri evitó mostrar preferencia por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto. "No puedo tomar partido por uno cuando les pedí a los dos que me apoyen. No sería honesto de mi parte", expresó.