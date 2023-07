Amalia Granata reveló el secreto de su campaña en Santa Fe: "Me rompí el..."

Amalia Granata disparó contra la "casta" política de Santa Fe al revelar cómo hizo para convertirse en la segunda candidata a diputada provincial más votada, detrás de Omar Perotti.

"Nadie se veía venir la elección que hice, yo no soy un fenómeno. Soy una legisladora que hizo una campaña totalmente austera, conectada con la gente, y eso se reflejó en las urnas", aseguró Amalia Granata anoche durante una entrevista en un canal de cable.

"Como están en un divorcio absoluto con la sociedad y escuchar a la gente, yo me rompo el traste caminando y laburando en la provincia. Hice una campaña sin un cartel, sin un afiche", bramó la ex vedette y actual legisladora de Santa Fe. "Decirme fenómeno es una forma de la casta de minimizarme porque estoy conectada con la gente y a ellos eso no les pasa", agregó Amalia Granata.

Amalia Granata (@AmelieGranata) BASADÍSIMA contra los que la intentaron subestimar:



"Nadie se veía venir la elección que hice, yo no soy un fenómeno. Soy una legisladora que hizo una campaña totalmente austera conectada con la gente, y eso se reflejó en las urnas" pic.twitter.com/FqzrjxBZ8L — Agarra la Pala (@agarra_pala) July 18, 2023

La lista Unite, de la actual diputada Amalia Granata, consiguió 176.097 votos y sin competencia interna logró el 10,92%, mientras el periodista rosarino Carlos Del Frade alcanzó 63.610 sufragios, lo que representa el 3,94% del total. A nivel individual, sólo fue superada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien encabezó la lista de candidatos más votados en las PASO del domingo en Santa Fe al cosechar más de 240 mil sufragios