Santa Fe: Amalia Granata destrozó a Carolina Losada luego de la paliza interna contra Pullaro

Amalia Granata salió a destrozar a Carolina Losada luego de la paliza electoral que la senadora nacional sufrió en Santa Fe en la interna frente a Maximiliano Pullaro. "Carolina Losada hizo una campaña sucia acusando a Pullaro de narcotraficante y la gente le dio un mensaje fuerte", fue el diagnóstico realizado por la actriz y legisladora.

Amalia Granata fue la revelación de la PASO de Santa Fe como la segunda candidata más votada a nivel individual en categoría diputados con 176.097 votos detrás del actual gobernador Omar Perotti.

"Fenómeno ??? Me viven subestimando, mi trabajo legislativo de casi 4 años son las prioridades de la gente, la CASTA nunca escucho la realidad de los santafesinos y esto se noto hoy en las urnas (340 proyectos ingresados)", fue el mensaje que dejó Granata en su cuenta de Twitter luego de la elección de anoche.

Además, se volvió a acordar de Carolina Losada y el finaciamiento de campaña: "¿De dónde la sacan? Es una campaña de millones de dólares. En Santa Fe no hay un cartel mío, cero inversión. Me parece una falta de respeto gastar millones cuando la gente la está pasando no muy bien".

El único que superó a Granata en cantidad de votantes en electores fue Perotti, quien sumó 241.218. Esto último fue un eje del mensaje que dejó Granata después de conocerse los resultados. “Gracias a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros. Hoy miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política. Esto recién empieza”