El Gobierno de la provincia de Corrientes no tomará el adelanto de coparticipación que habilitará esta semana el gobierno nacional. "Por ahora no tomaremos ese dinero porque no nos hacer falta", dijo el gobernador Juan Pablo Valdés

El gobernador Juan Pablo Valdés se diferencia, por ahora, de otras administraciones litoraleñas al declinar, al menos por el momento, la toma de un préstamo nacional que en forma de anticipos de coparticipación fue puesto a disposición de las provincias para morigerar la drástica disminución de la coparticipación.

La decisión de Valdés se centra en el equilibrio fiscal que mantiene el gobierno correntino desde hace ocho años, que le permitió enfrentar la caída de la recaudación nacional y la consiguiente merma del goteo de fondos coparticipables. En esas condiciones, Valdés concedió un aumento salarial del 6% a los trabajadores estatales.

Respecto al adelanto de coparticipación, el mandatario correntino prefirió esperar hasta que aclare ante la oferta de endeudamiento.

"En principio, tendremos esa opción en reserva, solo la usaremos si llegara a hacer falta", expresó en diálogo con el diario Época de Corrientes.

Valdés advirtió que los recursos son cada vez menores al reconocer que las transferencias nacionales llegan acotadas, al punto de que "marzo fue peor que febrero", por lo que exhortó a la prudencia fiscal en razón de que "debemos resguardarnos" de cualquier eventualidad.

Se trata de los fondos retenidos en concepto de aportes previsionales que la Nación nunca remitió a las arcas provinciales, en el marco de compromisos según los cuales el poder central compensaría el déficit de las cajas jubilatorias que no fueran transferidas a la Anses.

El IPS correntino es uno de los entes jubilatorios que se mantuvo en la órbita provincial y, como consecuencia de aquello, Corrientes es una acreedora legitimada que ahora se acerca a la meta de cobrar en cuotas una suma que representaría oxígeno puro en los tiempos que corren.

El Gobernador aseguró que todas las variables están sobre la mesa de diálogo, pero "lo que no se negocia es transferir nuestra institución previsional", ya que es una decisión política inamovible que "el IPS siga siendo correntino". El objetivo es concreto: cerrar un entendimiento en cuotas con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Según Valdés, el plan consistirá en un desembolso de 12 pagos de 3.350 millones de pesos cada uno, una suma nada desdeñable que servirá para a aliviar el déficit del IPS. Las condiciones finales, así como las garantías, aparecen por ahora como hilvanes pendientes en una negociación interjurisdiccional que transcurre lubricada por las buenas relaciones que supo construir el actual Jefe provincial con la gestión libertaria

Chaco

De su parte el gobierno de la provincia de Chaco confirmó que harán uso del salvavidas nacional.

En ese marco, el gobierno chaqueño informó que los recursos serán destinados a cancelar próximos compromisos vinculados al bono internacional en dólares que la actual gestión viene afrontando, desde el inicio de mandato. El Gobierno provincial confirmó que el Chaco integra el grupo de jurisdicciones que accederán a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, una herramienta financiera que permitirá afrontar vencimientos de deuda en condiciones más favorables que las del mercado nacional e internacional.

El ministro de Hacienda chaqueño, Alejandro Abraam, explicó: “se trata de una deuda irresponsablemente emitida durante la gestión de Domingo Peppo (2015-2019), luego defaulteada y reestructurada por Jorge Capitanich en su segundo mandato (2019-2023), y que hoy estamos pagando con un enorme esfuerzo de todos los chaqueños”.

Asimismo, destacó la importancia de esta herramienta financiera puesta a disposición por el Gobierno nacional: “Es un paso más en el proceso de ordenamiento y desendeudamiento que iniciamos en diciembre de 2023. Este mecanismo nos va a permitir reducir la dificultad financiera que venimos afrontando y cumplir con los compromisos asumidos”.

El funcionario chaqueño remarcó que la medida se enmarca en una estrategia integral de saneamiento de las cuentas públicas: “Apuntamos a reducir la carga de intereses, mejorar las condiciones de financiamiento y recuperar previsibilidad fiscal, modificando la matriz económica de la provincia”