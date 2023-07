El frente que busca a los dirigentes de Petri y el voto de estatales

La Unión Mendocina, que es el frente que lleva a Omar De Marchi como candidato a gobernador y al radical Daniel Orozco como vice, no hace campaña para las PASO nacionales (primarias abiertas simultáneas obligatorias) del 13 de julio. Formalmente no apoyan a ningún precandidato presidencial, aunque no son imparciales. La alianza está compuesta principalmente por simpatizantes de Horacio Rodríguez Larreta ( uno de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio) y por dirigentes que son parte de la boleta de Javier Milei (la Libertad Avanza). Por eso el mes de julio los mantiene ocupados con la campaña provincial y un objetivo puntual: captar el voto y dirigentes de estuvieron encolumnados detrás de Luis Petri (el radical perdió la interna de Cambia Mendoza contra a Alfredo Cornejo pero obtuvo un caudal significativo de sufragios). Además, apuntan a mostrar sus propuestas para los estatales, un sector que creen está descontento con el oficialismo.

La primera consideración que tienen en la alianza que lideran De Marchi-Orozco es que el voto de Petri no fue oficialista y que como hizo campaña bajo el slogan "Mendoza está en pausa", recibió el apoyo de la ciudadanía que tiene esa visión sobre el Gobierno provincial. Por eso, aunque ahora el dirigente radical sea el precandidato a presidente de Patricia Bullrich- la presidenta del PRO con estrecho vínculo político con Cornejo- creen que sus votantes no se inclinarán por Cambia Mendoza en las generales provinciales del 24 de septiembre sino que harán un voto opositor. Y que el perfil de esos votantes son similares a los de De Marchi.

Pero no sólo eso. Por estas horas, La Unión Mendocina no sólo busca captar ese sufragio sino a algunos de los dirigentes que trabajaron junto a Petri en las PASO provinciales del 11 de junio pasado y que no se sienten conformes ahora dentro del oficialismo. "Hay muchos dirigentes que se han acercado y que ya están trabajando con nosotros. Algunos de mucho territorio, otros muy reconocidos", sostuvo una fuente del frente a MDZ. Un ejemplo es Germán Pérez, exprecandidato a intendente de Las Heras que fue con Petri a la PASO y como perdió, en lugar de apoyar a Cambia Mendoza en las generales, se pasó a La Unión Mendocina. Hay que tener en cuenta que Orozco es el actual intendente de Las Heras y en ese departamento se produjo una ruptura de Cambia Mendoza tras su decisión de pasarse a las filas del nuevo frente. "Además hay dirigentes radicales históricos como Sergio Bruni", aseguran en relación a uno de los principales asesores de Orozco.

Este mes de agenda "nacional" para el resto de las alianzas, además de centrarse en captar el voto y a la dirigencia cercana a Petri, en la coalición que encabeza De Marchi quieren instalar temas. Sus tres pilares son el sector privado y la presión impositiva- por eso el candidato a gobernador propuso eliminar el impuesto a los sellos-; la institucionalidad - son críticos del funcionamiento de la Justicia y de las instituciones mendocinas- y por otro lado, el sector estatal. En ese sentido, este domingo De Marchi tuiteó sobre la situación de un médico mendocino que emigró a Chile. Además hizo un largo hilo de Twitter donde analizó la situación de la salud pública y la utilización de la ley de Emergencia por parte del Gobierno. Pero lo que viene serán propuestas para los estatales a los que consideran desde el frente que "no votarán a Cornejo". Juegan allí con una contra que tiene el oficialismo al no poder comprometerse más allá de las actuales posibilidades, al ser gobierno. Con esa premisa, marcarán la situación salarial de los docentes, en lo vinculado al "achatamiento de la escala salarial donde una directora cobra lo mismo que dos sueldos iniciales" y a los policías con sueldos "de 150.000 pesos", aseguran. Por eso, saldrán a remarcar lo que consideran como "falencias" de la gestión del gobernador Rodolfo Suarez.

En medio de las denuncias que pesan sobre el municipio de Las Heras que dirige Orozco, en La Unión Mendocina creen que esa situación no pesará a la hora de la elección porque no está en la agenda de la "gente". Sin embargo, algunos dirigentes ven al intendente lasherino menos presente en la campaña provincial mientras que otros toman más protagonismo. "Nos da pie para hablar de la falta de institucionalidad ya que porque alguien se pasó a la oposición, hay un hostigamiento", repiten.