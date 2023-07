La renuncia de Rinaldi tensa la cuerda entre Martín Lousteau y Jorge Macri

Jorge Macri destacó la decisión de Franco Rinaldi, quien anunció su renuncia a la candidatura a primer legislador porteño en Juntos por el Cambio. Además, el precandidato a jefe de gobierno porteño cuestionó la reacción de su adversario en la interna, Martín Lousteau. Luego de que el politólogo anuncie su paso al costado, el senador por la Unión Cívica Radical se descargó contra el exintendente de Vicente Lopez en redes sociales y le recordó que no le pidió la baja de su candidatura a raíz de sus expresiones discriminatorias.

Bajo este contexto, Jorge Macri salió al cruce de Lousteau, aseguró que su candidatura para la Ciudad "le incomoda" y aunque no respondió si se trataba de una "operación política", puso bajo sospecha la postura del radicalismo para solicitar el pedido de renuncia contra el exaspirante a legislador.

"No sé si hay una operación, pero hay cosas que me llaman la atención. La UCR coincide con el repudio absoluto a Rinaldi, pero no dijo nada de Rinaldi en 2021 cuando fue candidato en el Radicalismo", sostuvo en declaraciones por LN+.

En este sentido, llamó a la reflexión frente a una campaña que "está entrando en un tono muy raro". "Tenemos que discutir los temas de la gente, y acá se quiere correr el eje de la discusión", expresó al tiempo de volver a cuestionar las declaraciones de Lousteau al señalar que el radicalismo "volvió a atacar luego de la renuncia del candidato".

Además, no descartó un vínculo entre la aparición de un nuevo video controversial de Rinaldi este miércoles con la presentación de una iniciativa de su campaña. "Hoy hice la propuesta de que todo lo recaudado por multas vaya a financiar al SAME, y justo hoy aparece otro video", subrayó y manifestó que desde el espacio de Lousteau "hay pocas ideas y muchas ganas de destruir el valor a cualquier costo".

Finalmente, reconoció la decisión de RInaldi, lo calificó como un "gesto valioso para proteger un proyecto de conjunto" y consideró que "dio lo más preciado que tenia para dar". También ratificó que no coincidía con sus dichos del pasado, pero que si "creía en sus disculpas".

"Si hay algo que no Rinaldi es débil. Tiene una entereza y valentía, aún para decir cosas incorrectas e indebidas. Pero tiene esa honestidad intelectual de pedir disculpas cuando corresponde", concluyó.