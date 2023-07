Carlos Maslatón reafirmó sus acusaciones contra Javier Milei por las supuestas ventas de cargos

El abogado liberal Carlos Maslatón calificó como "un acto autodestructivo políticamente e inmoral" a la controversia que rodea a Javier Milei por la supuesta venta de candidaturas en el espacio que encabeza, La Libertad Avanza. Y aunque desestimó considerarlo un delito, el exaliado del precandidato a presidente hizo un contundente aclaración.

"Es un acto autodestructivo políticamente e inmoral, salvo que Milei diga, que lo insinuó y ahora quizás se quiera dar vuelta, que en realidad los pedidos de plata eran para financiar campaña. Porque si son para financiar campañas entonces sí está en problemas. Estaría pidiendo plata informal, sin donante identificado y que no entra en cuenta bancaria", arremetió por Radio 10.

Aunque admitió que "la mayor parte de los gastos electorales son informales y no queda registrado", Maslatón remarcó que lo sucedido con el diputado nacional "debe analizarse políticamente", independientemente de la decisión del fiscal.

"En este ambiente donde Milei iba a venir para reformar la política y el tema de la casta, es algo que está mal hecho, porque en lugar de llenar la lista por mérito y capacidad para la función pública, ponen a gente que resulta de un negocio político y económico", continuó.

Por su parte, aclaró que él no realizó una denuncia en la Justicia sino que declaró ante el fiscal electoral por "manifestaciones fortuitas" que realizó en redes sociales sobre la compra y venta de candidaturas.

Respecto al impacto que puede tener en las elecciones, consideró que la única que "festeja" respecto a este hecho es Patricia Bullrich y afirmó que una baja de Milei en la preferencia de voto perjudica tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Sergio Massa.

"No le conviene a Larreta y tampoco a Massa, ambos necesitan que Milei no se caiga. Los votos que se pierden van a Bullrich, por eso hay tanto entendimiento entre Massa y Milei", sostuvo y no descartó un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en los comicios generales si el economista "se cae".