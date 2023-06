Los correntinos van a las urnas y Gustavo Valdés busca posicionarse en la pelea nacional

Con el gobernador radical Gustavo Valdés buscando un triunfo que lo ponga en los primeros planos en las negociaciones electorales nacionales, los correntinos irán a las urnas este domingo 11 de junio en unas elecciones para renovar parcialmente las bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores.

El oficialismo de Corrientes aventajaría al Frente de Todos por no menos de 30 puntos, según revelan las consultoras provinciales y del NEA. Con un Valdés que todavía no definió a que candidato presidencial de Juntos por el Cambio apoyará en las PASO. “Eso lo resolverá el domingo luego de los comicios provinciales”; dijo un dirigente muy cercano al gobernador correntino.

Esta semana, Gustavo Valdés instó a toda la militancia a trabajar juntos para “ganar estas elecciones y cambiar la realidad argentina”, porque “somos una provincia pacífica y trabajadora, pero que no se deja atropellar”, acotó, asegurando que el 11 de junio el oficialismo va a “reventar urnas”.

Valdés está convencido del triunfo del oficialismo en las elecciones el domingo. “Somos un montón de partidos políticos que tenemos el rumbo direccionado al desarrollo provincial. Vamos a tratar de tener la mejor representatividad posible en ambas cámaras”, dijo en un acto en la ciudad de Goya donde en cierta forma cerró la campaña en el interior de la provincia.

El mandatario radical se apoya en las encuestas de empresas provinciales y del NEA que le asignan un triunfo de por lo menos 30 puntos de diferencia ante el FdT. En tal sentido las encuestas le dan a Valdés un triunfo por encima del 60%. “Puede pasar lo mismo que en Misiones, donde el oficialismo ganó por el 64%”; dijo un dirigente allegado al mandatario correntino.

En cuanto a su apoyo nacional, Valdés no anticipó a quien acompañará en las nacionales. “Primero resolveremos las elecciones en la provincia, luego, el domingo a la noche o el mismo lunes, día de desarrollo de la Convención Nacional de la UCR Valdés decidirá a quien apoyará”; dijo un dirigente muy cercano al correntino.

“Estoy seguro de que este 11 de junio vamos a reventar urnas”, insistió el gobernador, “pero después tenemos que lograr que gane un gobierno nacional que nos dé un empujón para salir adelante y vamos a ganar estas elecciones para cambiar la realidad argentina, porque somos una provincia pacífica y trabajadora, pero que no se deja atropellar”.

El radical lideró el jueves el acto de cierre de campañas de sus candidatos legislativos.

“Tenemos que decir con claridad que este gobierno nacional de Alberto y Cristina fracasó, se tiene que ir y nunca más tiene que volver. No se sale de la crisis económica, porque no hay liderazgo, no se sabe quién gobierna, si Alberto, Cristina o Massa”, aseveró Valdés.

Y apuntó al presidente: “Nos dejaron solos en las crisis, pero igual salimos adelante, en la pandemia con un Hospital de Campaña modelo en todo el país. Y en los incendios fueron las provincias las que vinieron a ayudarnos”.

Sabido es que las decisiones que tome el gobernador de Corrientes, en cierta forma, también influyen en el radicalismo de la región del noreste. “Valdés es un referente en el NEA y sus decisiones partidarias influyen en la dirigencia radical de Misiones”, dijo un dirigente ucerreísta posadeño y precandidato a un cargo electivo a nivel nacional.

Los candidatos

Son 894.376 los ciudadanos que estarán en condiciones de sufragar el próximo domingo en la provincia de Corrientes. Esto corresponde al 2,77% del padrón nacional. Se renovarán 15 de las 30 bancas en la Cámara de Diputados, de los cuales 10 corresponden al oficialismo y cinco a la oposición. También, se cambiarán 5 de las 15 bancas del Senado y se modificarán parcialmente los concejales de los 75 municipios.

Los principales frentes que se presentan son el oficialismo ECO+Vamos Corrientes (JxC), el Frente de Todos de Corrientes y Ganemos Corrientes, desprendimiento del Frente de Todos.

El tres veces exgobernador y actual senador provincial Ricardo Colombi encabeza la lista de senadores provinciales por ECO+Vamos Corrientes; en tanto que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassini, buscará la reelección.

Por el Frente de Todos encabeza la lista de candidatos a senadores Celeste Ascúa, actual concejal en la ciudad de Paso de los Libres, mientras que como primer candidato a legislador provincial se postula Gustavo Canteros, ex vicegobernador.

En tanto que Ganemos Corrientes, un desprendimiento del FdT, propone como candidato a primer senador al ex diputado provincial Pedro Raimondi y encabezando la nómina de diputados provincial al parlamentario por el Mercosur a Alejandro Karle.

Líder en el NEA

Según confirmaron desde la dirigencia radical misionera, Valdés está buscando posicionarse como el dirigente radical de referencia en el NEA. En Misiones, su principal referente es el diputado nacional y excandidato a gobernador Martín Arjol. En tanto que también acompañará al candidato a gobernador en Chaco Leandro Zdero, mientras que en Formosa apoya a Luis Naidenoff, que buscaría reelegir en el Senado. “El objetivo de Valdés es empezar a caminar con miras al 2027. Le ofrecieron ser candidato a vicepresidente este año, pero no aceptó porque su mandato como gobernador concluye en el 2025 y, a partir de ese año comenzará a pensar en candidaturas nacionales”, dijo un reconocido dirigente misionero muy cercano de Arjol y a Valdés.

Mandato de gobernador cruzado

En Corrientes no se nominará gobernador y vice gobernador como así tampoco intendentes debido a que todos ellos asumieron el 10 de diciembre del 2021 y, como corresponde, culminan sus mandatos el 10 de diciembre del 2025.

Es que la provincia de Corrientes fue intervenida por el gobierno nacional del entonces presidente Fernando De La Rúa en 1999. En esa oportunidad se intervino el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Corte debido a la grave crisis social e institucional que atravesaba la provincia.

Al momento de la intervención, Corrientes tenía una deuda de más de 1.500 millones de pesos, estaba prácticamente aislada debido a los cortes de rutas y dos gobernadores interinos se disputaban el poder: el peronista Hugo Perié y el liberal Carlos Tomaselli.

El entonces gobierno nacional fijó la intervención de los tres poderes de la provincia por 180 días, que se prorrogó por 180 días más. Asumió como interventor el ex gobernador de Córdoba Ramón Mestre quién luego de un año convocó a elecciones en 2001.