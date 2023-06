Alfredo Cornejo cerró su campaña y apuntó duro contra un competidor

Cambia Mendoza tuvo este mediodía su cierre de campaña de cara a las elecciones PASO del domingo. La fórmula oficialista integrada por Alfredo Cornejo y Hebe Casado hizo un llamado a los mendocinos a elegir una opción que dé garantías de buena administración, a la vez que lanzó críticas contra las fuerzas opositoras y focalizó sus cuestionamientos en el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, precandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina.

"En esta elección es importante que elijamos opciones que den garantías de buena administración", manifestó el aspirante oficialista a suceder a Rodolfo Suarez. "La deliberación pública ayuda a tomar buenas decisiones y a elegir buenos gobiernos. En cada elección se distribuye el poder político necesario para introducir cambios. Por eso nos proponemos en este equipo de Cambia Mendoza ofrecer una mejor administración en nuestras competencias y facultades provinciales", agregó Cornejo.

Al mismo tiempo apuntó contra la gestión del ex aliado oficialista Orozco y expresó que "en Las Heras se traicionaron los principios de austeridad, de transparencia y de inversión pública. Hoy hay 300 funcionarios políticos menos en solo un mes. Hoy se ha postergado el pago del acueducto del Pedemonte por gastárselo en funcionarios políticos o en fiestas o en cooperativas, en las cuales se administra dinero que probablemente esté en negro".

Con fuertes críticas a la gestión de @mdanielorozco, Cornejo presenta a los precandidatos a la intendencia de Las Heras por Cambia Mendoza.

Cornejo y Casado estuvieron acompañados por los precandidatos a intendentes de los departamentos del Gran Mendoza y postulantes a legisladores provinciales.

La dirigente del PRO y aspirante a vicegobernadora destacó que no hubiese aceptado el desafío de la candidatura si no hubiese estado el senador nacional radical al frente de la propuesta oficialista. "Él significa la experiencia, significa el haber hecho cosas que no hicieron otros, significa el no ser políticamente correcto y haber enfrentado un montón de cosas que otros no se hubiesen animado a enfrentar. Alfredo marca el hacer, marca el hecho de que se pueden hacer cosas buenas, mejorar la calidad de vida de los mendocinos y hacer renovaciones. Hay pocos estadistas en la política y él es uno", lanzó de manera elogiosa Casado.

"Alfredo marca el hacer. Hay pocos estadistas en la política y él es uno", afirma la precandidata a vicegobernadora @hebesil, llenando de elogios a su compañero de fórmula en el cierre de campaña.

Noticia en desarrollo...